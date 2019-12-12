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即市新聞

12/12/2019 09:41

《異動股》丘鈦升９％創近兩年高位，料全年純利增最多逾３５倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》丘鈦科技（０１４７８）現價升９％，報１３﹒５６元；成交
約５３４萬股，涉資７１１８萬元。盤中高見１３﹒５６元，創近兩年高位。
　　丘鈦科技發盈喜，預期截至本月底止年度純利介乎５億元至５﹒２億元人民幣，比去年度純
利約１４４０萬元升約３７﹒２２至３５﹒１１倍。預期純利上升主因攝像頭模組銷量明顯增長
，並且產品結構於今年下半年明顯改善，其毛利率較去年明顯提升。
　　現時，恆生指數報２６８９５點，升２５０點或升０﹒９４％，主板成交９５﹒８５億元。
國企指數報１０５９５點，升９３點或升０﹒８９％。
　　上證綜合指數報２９２０點，跌３點，成交１６１﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報９８５０點，跌２點，成交２９８﹒３６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　丘鈦科技（０１４７８）　　１３﹒５６元　　　升９﹒００％
　　比亞迪電子（００２８５　　１６﹒０２元　　　升３﹒８９％
　　通達集團（００６９８）　　　０﹒６５元　　　升３﹒１７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　６６﹒７５元　　　升３﹒０９％
　　富智康　（０２０３８）　　　１﹒４１元　　　無升跌
　　舜宇光學（０２３８２）　１４２﹒８０元　　　升２﹒３７％
　　鴻騰精密（０６０８８）　　　２﹒７２元　　　跌０﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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