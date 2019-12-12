《異動股》丘鈦升９％創近兩年高位，料全年純利增最多逾３５倍

《經濟通通訊社１２日專訊》丘鈦科技（０１４７８）現價升９％，報１３﹒５６元；成交

約５３４萬股，涉資７１１８萬元。盤中高見１３﹒５６元，創近兩年高位。

丘鈦科技發盈喜，預期截至本月底止年度純利介乎５億元至５﹒２億元人民幣，比去年度純

利約１４４０萬元升約３７﹒２２至３５﹒１１倍。預期純利上升主因攝像頭模組銷量明顯增長

，並且產品結構於今年下半年明顯改善，其毛利率較去年明顯提升。

現時，恆生指數報２６８９５點，升２５０點或升０﹒９４％，主板成交９５﹒８５億元。

國企指數報１０５９５點，升９３點或升０﹒８９％。

上證綜合指數報２９２０點，跌３點，成交１６１﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報９８５０點，跌２點，成交２９８﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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丘鈦科技（０１４７８） １３﹒５６元 升９﹒００％

比亞迪電子（００２８５ １６﹒０２元 升３﹒８９％

通達集團（００６９８） ０﹒６５元 升３﹒１７％

瑞聲科技（０２０１８） ６６﹒７５元 升３﹒０９％

富智康 （０２０３８） １﹒４１元 無升跌

舜宇光學（０２３８２） １４２﹒８０元 升２﹒３７％

鴻騰精密（０６０８８） ２﹒７２元 跌０﹒３７％

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（ｕｌ）

