《異動股》騰訊漲逾２％破２５０天線，曾領市上越二萬七關

《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）受捧現價升２﹒１２％，報３４７﹒２元

，盤中高見３４７﹒８元，突破２５０天線（３４２﹒３９元），暫成交約１２３８萬股，涉資

４２﹒８３億元。

恆生指數盤中曾見２７０４８為兩周高位，新報２６９８５，升３４０點或升１﹒２８％，

主板成交４００﹒２５億元。

國企指數報１０６１９，升１﹒１２％或升１１７點。

美國聯儲局議息會議決定維持利率不變，並暗示在經濟穩健的情況下，明年整年將按兵不動

。港元匯價今日持續走高，一度升破７﹒８關，高見７﹒７９８２，創７月８日以來新高，最新

報７﹒８０３０。金管局表示，會繼續緊密監察市場情況，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩

定。



表列部分重磅股股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ８０﹒０００元 升２﹒５６４％

騰訊控股（００７００） ３４７﹒２００元 升２﹒１１８％

匯豐控股（００００５） ５８﹒６５０元 升１﹒０３４％

中國移動（００９４１） ６０﹒７００元 升０﹒９９８％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒８５０元 升０﹒９６９％

建設銀行（００９３９） ６﹒４２０元 升０﹒７８５％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６７０元 升０﹒７１０％

中國平安（０２３１８） ９１﹒４５０元 升０﹒６６０％

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（ｅｃ）

