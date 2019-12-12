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即市新聞

12/12/2019 11:09

《異動股》騰訊漲逾２％破２５０天線，曾領市上越二萬七關

　　《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）受捧現價升２﹒１２％，報３４７﹒２元
，盤中高見３４７﹒８元，突破２５０天線（３４２﹒３９元），暫成交約１２３８萬股，涉資
４２﹒８３億元。
　　恆生指數盤中曾見２７０４８為兩周高位，新報２６９８５，升３４０點或升１﹒２８％，
主板成交４００﹒２５億元。
　　國企指數報１０６１９，升１﹒１２％或升１１７點。
　　美國聯儲局議息會議決定維持利率不變，並暗示在經濟穩健的情況下，明年整年將按兵不動
。港元匯價今日持續走高，一度升破７﹒８關，高見７﹒７９８２，創７月８日以來新高，最新
報７﹒８０３０。金管局表示，會繼續緊密監察市場情況，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩
定。

　　表列部分重磅股股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　　　８０﹒０００元　　　升２﹒５６４％
　　騰訊控股（００７００）　　　３４７﹒２００元　　　升２﹒１１８％
　　匯豐控股（００００５）　　　　５８﹒６５０元　　　升１﹒０３４％
　　中國移動（００９４１）　　　　６０﹒７００元　　　升０﹒９９８％
　　中國人壽（０２６２８）　　　　２０﹒８５０元　　　升０﹒９６９％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　６﹒４２０元　　　升０﹒７８５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　５﹒６７０元　　　升０﹒７１０％
　　中國平安（０２３１８）　　　　９１﹒４５０元　　　升０﹒６６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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