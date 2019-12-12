【駐京專電】水利部：南水北調工程累計調水量近３００億立方米

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》南水北調東、中線一期工程全面通水五周

年，水利部副部長蔣旭光在國新辦介紹，南水北調東、中線一期工程於２０１４年１２月１２日

全面建成通水。工程累計調水量已近３００億立方米，直接受益人口超過１﹒２億人，已由原規

劃的受水區城市補充水源，轉變為多個重要城市生活用水的主力水源，成為這些城市供水的生命

線。同時為京津冀協同發展、雄安新區建設等國家重大戰略實施提供了可靠的水資源支撐。

