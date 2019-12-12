《午市前瞻》港匯走強吸引資金重新流入，恒指有力挑戰２７５００

《經濟通通訊社１２日專訊》美聯儲一如外界預料維持息口不變，隔晚美股走勢輕微靠穩，

更暗示明年息口維持不變，今早港股升破７﹒８關，創７月初以來高見７﹒７９８２，對港股有

一定支持。恆指今早高開近二百點後再度發力，盤中一度突破二萬七關，升４０３點見

２７０４８點，重磅股騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）有資金追捧，領漲大市氣氛。

另外，市場消息指華為獲得德國５Ｇ訂單，刺激手機設備股有買盤支持。恆指半日收報

２６９８０點，升３３４點或升１﹒２６％，主板成交４８６﹒２９億元。國企指數報

１０６２０點，升１１８點或升１﹒１２％。

內地Ａ股整固，上證綜合指數報２９２０點，跌３點，成交９１７﹒４６億元人民幣；深證

成份指數報９８７２點，升１９點或升０﹒２０％，成交１６１０﹒５５億元人民幣。

本港重磅股方面，港交所（００３８８）有傳合併三大結算所，刺激股價升１﹒７１％，報

２５０元；騰訊升２﹒１２％，報３４７﹒２元，升破２５０天線（３４２﹒３９元）；建行（

００９３９）升０﹒６３％，報６﹒４１元；中國移動（００９４１）升０﹒６７％，報６０﹒

５元；友邦獲交銀國際維持買入，股價升２﹒３１％，報７９﹒８元。



＊華為獲德國５Ｇ訂單手機股急升，港匯上升銀行股受捧＊



內地傳媒報道，德國電訊運營商宣布將採用華為設備建設５Ｇ網絡，今早各手機設備股錄得

升幅。而匯證發表研究報告指，瑞聲（０２０１８）近日大量生產六片式（６Ｐ）鏡頭，積極增

加出貨量，因此維持其「持有」評級，目標價由５４﹒１元升至６８﹒９元，半日股價急升

３﹒０９％，報６６﹒７５元，為升幅最大恆指成分股。另一「手機孖寶」舜宇光學

（０２３８２）升１﹒２９％，報１４１﹒３元。比亞迪電子（００２８５）漲２﹒８５％，報

１５﹒８６元。丘鈦科技（０１４７８）發盈喜，料年度純利最多升３５倍，半日股價漲

１１﹒９％，報１３﹒９２元。富智康（０２０３８）則跌２﹒１３％，報１﹒３８元。

港匯今日轉強，有分析指美國維持息口不變下，預料聯儲局有一定機會啟動ＱＥ４，部分聰

明錢流入本港，對港元有支持。本地銀行股今日表現造好，中銀香港（０２３８８）升

２﹒４７％，報２７元；匯豐控股（００００５）升１﹒０３％，報５８﹒６５元；恆生銀行（

０００１１）升１﹒５９％，報１５９﹒６元；東亞銀行（０００２３）升１﹒１３％，報１７

﹒９元；渣打集團（０２８８８）升２﹒４３％，報７１﹒６元。

體品股今早表現普遍造好，大和發表研究報告指，安踏的核心業務維持穩定，給予「買入」

投資評級，目標價９０元，股價半日升２﹒５７％，報７３﹒８５元。另外，李寧

（０２３３１）升０﹒２１％，報２４﹒１５元；波司登（０３９９８）升１﹒２３％，報３﹒

２９元；滔搏（０６１１０）升０﹒５６％，報９﹒０５元；３６１度（０１３６１）升０﹒７

４％，報１﹒３６元。



＊茉聯儲按兵不動刺激地產股，英國大選在即相關股跑贏＊



聯儲局按兵不動維持息口，加上港匯轉強，有利地產股板塊，恆基地產（０００１２）升０

﹒５３％，報３７﹒９元；新鴻基地產（０００１６）升１﹒５１％，報１１４﹒６元；新世界

發展（０００１７）升２﹒３５％，報１０﹒４４元；長實集團（０１１１３）升１﹒４５％，

報５２﹒４５元。

據英國《獨立報》的最新民意調查顯示，保守黨支持度維持４１％並跑贏對手，而規模最大

的英國小型股交易所交易基金（ＥＴＦ）發出看好英國經濟前景的信號。本港歐洲相關股份部分

造好，創科實業（００６６９）升１﹒６７％，報６１元；申洲國際（０２３１３）升１﹒１４

％，報１０６﹒８元；利豐（００４９４）升１﹒１９％，報０﹒８５元；思捷環球

（００３３０）則跌０﹒６４％，報１﹒５６元；歐舒丹（００９７３）軟１﹒５５％，報

１９元。

內房股連日受捧，潤地（０１１０９）昨日升逾２％後，今日半日再升０﹒６８％，報３７

元；碧桂園（０２００７）升０﹒５２％，報１１﹒５４元；中國恆大（０３３３３）升

１﹒４４％，報１９﹒７６元。融創中國（０１９１８）走弱，跌１﹒０４％，報４２﹒９５元

；中海外（００６８８）跌０﹒８６％，報２８﹒７元。



＊黃偉康：本地政治氣氛緩和，帶動本地地產股造好＊



聯儲局議息結果出爐後，港匯兌美元一度觸及７﹒７９８２，創７月８日以來新高，恆指同

步走上，早段曾升逾４００點，安里主席兼行攻總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，港股此前

一直未見有資金明顯流出，只是現時利好消息較多，加上港匯強勢，吸引外資重新流入股市。同

時，在北水及基金加持下，相信恆指仍有力上２７５００點（即２５０天線附近），甚至挑戰

１１月高位，即２７５８２點水平。

個股方面，今日本地地產股全線向上，新世界漲２﹒３５％，新地（０００１６）亦錄得１

﹒５％升幅，黃偉康認為息率因素對相關板塊影響不大，反而是本地政治氣氛有緩和，或可帶動

聖誕及新年的商場收入，並預期明年一手私樓供應量增加等因素利好，從而刺激本地地產股造好

。（ｎｓ、ｕｌ）

