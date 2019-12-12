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12/12/2019 18:06

【北水炒Ｄ乜】淨流入降至１４﹒５億人幣，買建行小米沽平保騰訊

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局維持息口不變符合市場預期，主席鮑威爾暗示明年
將維持息口不變，故隔晚美股走勢靠穩。加上，港元匯價持續造好，一度升破７﹒８關，創７月
初以來高位，一度見７﹒７９８２，帶動港股周四（１２日）受捧，裂口高開１９２點報
２６８３７，隨即收復五十天線（２６６８６點）。資金追捧重磅股騰訊（００７００）及友邦
（０１２９９），港股曾突破二萬七關，升４０３點高見２７０４８點。最終恆指稍為回落，收
報２６９９４點，升３４８點或１﹒３１％，企穩五十天線之上。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒５２億元人民幣，按日大減約四成。北水淨買入最多的
個股依次是建行（００９３９）、小米（０１８１０）、太保（０２６０１）；淨賣出最多的依
次是平保（０２３１８）、騰訊（００７００）、農行（０１２８８）。
　　主板成交９０８﹒５７億元急增２２﹒２％，其中港股通成交１２５﹒３億元，佔總成交
１３﹒８％。

＊北水見高獲利，平保騰訊齊中槍＊

　　平保早前獲交銀國際唱好，維持其「買入」評級，股價今日續升０﹒５％，報９１﹒３元。
不過，北水見高便走，淨沽出４﹒５億元
　　騰訊全日走勢向好，走高２﹒６５％報３４９元，高見３５１﹒４元創近４個月新高。惟北
水同樣在高位沽貨，北水淨沽出４﹒３億元。
　　中軟國際（００３５４）獲中信里昂調升目標價至５﹒３６元，另外，公司亦與華為合作在
重慶兩江新區打造人工智能創新中心。消息刺激中軟國際全日飆７﹒３６％，報４﹒５２元。北
水亦看好其表現，趁機淨買入３２８３萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．０１　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．７５　
　　中國太保（０２６０１）　　　　　　１．２５　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　　０．５１　
　　中軟國際（００３５４）　　　　　　０．３３　　

　　淨沽出最多港股：
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－４．５２　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－４．３１　
　　農業銀行（０１２８８）　　　　　－０．５４　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　－０．３０　
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　－０．１７　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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