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即市新聞

12/12/2019 15:02

《美元走勢－羅明立》英大選結果如正路，鎊匯或借好消息出倉

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９３　　　１０８﹒７７　　　１０８﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８７　　　１﹒１０８０　　　１﹒１０８２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１１９　　　１﹒３１０６　　　１﹒３１１３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８７　　　０﹒９８７５　　　０﹒９８７６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２９４　　　７﹒８２６８　　　７﹒８２８６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美聯儲於本年最後一次議息會後，全票決定維持利率不變，會後聲明指對經濟
前景仍然樂觀，但就強調未來考慮加息前必須有待通脹持續回升。據最新利率點陣圖顯示，局方
預期明年利率將保持不變。美聯儲議息結果無驚喜，但市場認為加息門檻有所提高，聲明偏向鴿
派，美匯指數下跌至四個月低位的９７邊緣。路透社引述消息指，美國仍未決定是否修正本周日
對中國餘下１５６０億美元進口貨品徵收１５％關稅的安排，市場正等待事態發展。
　　美國１１月消費物價指數ＣＰＩ按年上升２﹒１％，升幅高於市場預期的２％，亦較前值上
升０﹒３個百分點，主要受家用汽油消費價格上升所帶動。同期，撇除食品及能源的核心ＣＰＩ
按年則上升２﹒３％，符合市場預期及前值。當地通脹持續回升，料將為美聯儲提供更多按兵不
動的理據。
　　投資者最關注的是今日英國的大選結果，估計保守黨仍然較大機會取得過半議席，現時市場
以做多作準備，因此，正路結果未必能令鎊匯大幅上升，甚至會有借好消息出倉。若結果相反，
鎊匯則會明顯下跌。在市場調整好短期倉位後，英鎊應有機會上試１﹒３４╱１﹒３５。

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７５
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１１６０　　　１﹒１０６０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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