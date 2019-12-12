《美元走勢－羅明立》英大選結果如正路，鎊匯或借好消息出倉

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９３ １０８﹒７７ １０８﹒８０

歐元╱美元 １﹒１０８７ １﹒１０８０ １﹒１０８２

英鎊╱美元 １﹒３１１９ １﹒３１０６ １﹒３１１３

美元╱瑞郎 ０﹒９８８７ ０﹒９８７５ ０﹒９８７６

美元╱港元 ７﹒８２９４ ７﹒８２６８ ７﹒８２８６

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《美元走勢》美聯儲於本年最後一次議息會後，全票決定維持利率不變，會後聲明指對經濟

前景仍然樂觀，但就強調未來考慮加息前必須有待通脹持續回升。據最新利率點陣圖顯示，局方

預期明年利率將保持不變。美聯儲議息結果無驚喜，但市場認為加息門檻有所提高，聲明偏向鴿

派，美匯指數下跌至四個月低位的９７邊緣。路透社引述消息指，美國仍未決定是否修正本周日

對中國餘下１５６０億美元進口貨品徵收１５％關稅的安排，市場正等待事態發展。

美國１１月消費物價指數ＣＰＩ按年上升２﹒１％，升幅高於市場預期的２％，亦較前值上

升０﹒３個百分點，主要受家用汽油消費價格上升所帶動。同期，撇除食品及能源的核心ＣＰＩ

按年則上升２﹒３％，符合市場預期及前值。當地通脹持續回升，料將為美聯儲提供更多按兵不

動的理據。

投資者最關注的是今日英國的大選結果，估計保守黨仍然較大機會取得過半議席，現時市場

以做多作準備，因此，正路結果未必能令鎊匯大幅上升，甚至會有借好消息出倉。若結果相反，

鎊匯則會明顯下跌。在市場調整好短期倉位後，英鎊應有機會上試１﹒３４╱１﹒３５。





方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７５

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１１６０ １﹒１０６０ １﹒１２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

