《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息透露，由時代中國（０１２３３）分拆的物業管理公
司時代鄰里（０９９２８），國際配售和公開發售均錄得超額認購。公司將於今天（１２日）中
午截止公開招股，預期於下周四（１９日）掛牌。
時代鄰里計劃發行約１﹒６２億股股份，其中一成作公開發售，集資最多近９﹒４億元。每
股招股價介乎４﹒２３元至５﹒８元，每手１０００股，入場費約５８５８﹒４５元。獨家保薦
人為海通國際資本。（ｙｗ）
12/12/2019 10:19
【新股上市】消息指時代鄰里國際配售及公開發售均錄得超購
《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息透露，由時代中國（０１２３３）分拆的物業管理公
司時代鄰里（０９９２８），國際配售和公開發售均錄得超額認購。公司將於今天（１２日）中
午截止公開招股，預期於下周四（１９日）掛牌。
時代鄰里計劃發行約１﹒６２億股股份，其中一成作公開發售，集資最多近９﹒４億元。每
股招股價介乎４﹒２３元至５﹒８元，每手１０００股，入場費約５８５８﹒４５元。獨家保薦
人為海通國際資本。（ｙｗ）
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