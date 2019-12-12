【新股上市】消息指時代鄰里國際配售及公開發售均錄得超購

《經濟通通訊社１２日專訊》市場消息透露，由時代中國（０１２３３）分拆的物業管理公

司時代鄰里（０９９２８），國際配售和公開發售均錄得超額認購。公司將於今天（１２日）中

午截止公開招股，預期於下周四（１９日）掛牌。

時代鄰里計劃發行約１﹒６２億股股份，其中一成作公開發售，集資最多近９﹒４億元。每

股招股價介乎４﹒２３元至５﹒８元，每手１０００股，入場費約５８５８﹒４５元。獨家保薦

人為海通國際資本。（ｙｗ）

