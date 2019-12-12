【儲局議息】中原按揭料明年按息平穩，介乎２﹒４至２﹒５厘水平

《經濟通通訊社１２日專訊》美國聯儲局公布今年最後一次議息結果，維持息率不變，合乎

巿場預期。中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年美息下調３次共０﹒７５厘，港息下調一次僅

０﹒１２５厘，除了因為對上一次加息周期港息加幅僅０﹒１２５厘外，亦因為銀行調整的不只

是Ｐ，而是存貸息率，目前銀行存息已降回近零水平，存息已減無可減，故基本上已沒有進一步

減息空間，料明年本地最優惠利率（Ｐ）繼續維持不變。



＊新造按息會否掉頭回落視乎拆息及資金水平變化 ＊



王美鳳指出，今年個別銀行踏入尾季出現收爐現象，但銀行大致上樓按取態維持正面，對於

明年樓按貸款積極性將回復，若市場風險沒有大增，相信銀行上調按息行動已告一段落。過往在

銀行加息潮後，樓按競爭及積極性增加推動下，按息再次下降，是次新造按息會否掉頭回落，需

視乎拆息會否回落、貸存比率會否降低、銀行積極性、樓按競爭及社會局勢等因素。



＊料明年按息維持平穩，介乎２﹒４厘至２﹒５厘低水平＊



她指出，在資金成本上升下，目前仍有個別銀行未有跟隨調整最優惠利率，故此目前市場上

出現了４個Ｐ，分別是５％５﹒２５％５﹒３７５％５﹒５％，用家應需小心留意以便計算銀行

實際按息，相信個別銀行會否於稍後時間跟隨回下調Ｐ，需視乎資金成本會否回落及銀行取態。

王美鳳表示，環球經濟是否走出低谷仍存變數，相信各國仍傾向維持量化寬鬆政策，低息環

境持續下，預料明年本港按息將介乎２﹒４厘至２﹒５厘低水平，逾１２年低息環境持續。

（ｂｉ）

