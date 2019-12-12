【儲局議息】經絡：料明年Ｐ難再減，經濟轉弱銀行按揭業務趨審慎

《經濟通通訊社１２日專訊》經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，美聯儲結束連續三個月

來的減息，相信是次鮑威爾一直強調的「中周期調整」將暫告一段落。美國經濟保持平穩，料未

來減息的誘因減少。

展望明年的息口走勢，他認為，以目前數據來看，美國減息或加息的條件未見充足，相信上

半年息率改變的機會不大。然而，外圍因素如英國國會大選及中美貿易談判的變化陰晴不定，美

國眾議院更表決展開彈劾總統特朗普的程序，如有重大變化，這些因素可影響息口甚至環球經濟

的發展。



＊港明年難再減Ｐ，經濟轉弱銀行按揭業務趨審慎＊



對於來年香港息口的預測，曹德明表示，香港大部分銀行已於１０月至１１月份下調最優惠

利率（Ｐ）八分之一厘，因應美國減息步伐放慢，加上按揭業務的利潤低微，而資金成本持續高

企，香港再減Ｐ的機會亦大幅下降。

另一方面，來年香港經濟恐陷「技術性衰退」，第四季及來年ＧＤＰ有機會繼續錄得負增長

。預料明年初銀行對按揭業務的取態仍偏向審慎保守，按揭優惠難以大幅增加，將扭轉以往每年

初按揭優惠百花齊放的局面。整體來說，香港息口下調的空間很有限，料明年上半年的實際按息

仍會維持於２﹒５厘至２﹒８厘附近水平。（ｂｉ）

