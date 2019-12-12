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12/12/2019 13:52

法國外貿銀行：料明年本港經濟負增長２％，或再出現赤字

　　《經濟通通訊社１２日專訊》法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，認為香港政府推出
的紓困措施力度不足，整體投資及消費信心仍未恢復，政府應在金額方面加大力度，以應付經濟
下行壓力，預計今年經濟增長為－１﹒３％，明年或會擴大至－２％。他又指，若明年政府賣地
收入再下降，很大機會再出現赤字。

＊明年中國經濟料放緩至５﹒７％，人行或減息＊

　　他指出，今年中國ＧＤＰ增長很大機會可以保住６％，但明年中美貿易戰的不確定性仍存在
，在持續的戰略競爭下，進出口貿易都會有很大壓力，投資信心亦較差，因此會降至５﹒７％。
他續指，雖然近月財新ＰＭＩ數據有少許回升，但實際上未見有太大起息，而家庭債務上升，消
費力亦沒有以往好。
　　他續指，內地企業債務佔ＧＤＰ比重較高，在各國央行減息情況下，相信人行亦難逃減息，
預計會進行降準，又估計中期借貸便利（ＭＬＦ）一年期利率今年會再減５個基點，明年會去到
３％。
　　他指出，國內通脹主要受豬肉價值上升影響，亦有蔓延至同類貨物的情況，對貨幣政策有制
約。但他認為，中國的養豬業本來已有結構性問題，豬肉價格上升不止是受豬瘟影響，相關問題
需要待明年第二季才可真正解決，因此明年首兩季的貨幣政策空間較少。
　　至於明年投資板塊方面，他指出，較看好公用及消費板塊；較看淡醫療及科技板塊。
（ｃｗ）

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