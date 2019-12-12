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12/12/2019 09:45

《儲局議息》金管局：美聯儲維持利率不變符市場預期，港匯平穩

　　《經濟通通訊社１２日專訊》金管局發言人表示，美國聯儲局決定維持政策利率不變，屬市
場預期之內，但美國貨幣政策方向仍存在變數。
　　發言人稱，香港的貨幣市場保持穩定，港元匯率平穩。港元拆息會繼續受港元資金供求變化
的影響，但銀行間市場的運作暢順，即使最近有大型集資活動，銀行同業拆借仍保持正常。金管
局會繼續緊密監察市場情況，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。
　　聯儲局議息後宣布維持利率不變，並暗示在經濟穩健的情況下，明年整年將按兵不動，在總
統大選之年保持觀望。（ｃｌ）

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