【海航動向】若港航被迫裁員，國泰航空願意聘用部分飛行員

《經濟通通訊社１２日專訊》據《南華早報》引述國泰航空（００２９３）航班運營主管

Ｃｈｒｉｓ Ｋｅｍｐｉｓ表示，如果香港航空逼不得已需要裁員，國泰願意接手部分飛行員。

Ｋｅｍｐｉｓ指，國泰正尋求替換退休飛行員並招募機組人員，以便將來擴張，公司近周聯

絡了港航的管理團隊，而他們表示，如果發生裁員這種情況，他們會對這個提議感興趣，還好還

沒有發生。

港航獲注資後，香港監管機構決定暫時不對該公司採取進一步的行動，後者將繼續運營。

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