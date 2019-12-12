【港元利率】拆息全線上揚，港匯一度升穿７﹒８關

《經濟通通訊社１２日專訊》雖然美國聯儲局一如預期維持利率不變，但港元匯價連續第二

日急升，今早更一度升穿７﹒８關，高見７﹒７９８２，創７月８日以來最高，而港元拆息亦全

線上揚，與樓按相關的一個月拆息四連升，定盤報２﹒５２２３８厘，為１２月２日以來最高水

平，與同期美元息差擴闊至約７９個基點。

隔夜息微升０﹒０１厘至１﹒２１２５厘，而三個月拆息亦回升至２﹒３７３５７厘，仍比

美元拆息高４９基點，六個月拆息和十二個月拆息分別報２﹒３６５１２厘和２﹒４０４６４厘

。

港匯今早最多漲０﹒１３％至７﹒７９８２，最新報７﹒８０２８，仍較前收市價升約

０﹒０７％。

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，並暗示在經濟穩健的情況下，明年整年將按兵不動，

在總統大選之年保持觀望。金管局發言人表示，聯儲局決定維持政策利率不變，屬市場預期之內

，但美國貨幣政策方向仍存在變數。

發言人稱，香港的貨幣市場保持穩定，港元匯率平穩。港元拆息會繼續受港元資金供求變化

的影響，但銀行間市場的運作暢順，即使最近有大型集資活動，銀行同業拆借仍保持正常。金管

局會繼續緊密監察市場情況，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。

對於港匯近日上漲，彭博行業研究亞洲貨幣及利率策略師趙志軒認為，港元利率較高，推動

交易員將港元沽盤平倉，因為年底假日難以找到交易對手平倉，交易員可能提早進行。（ｃｌ）

