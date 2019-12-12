《再戰明天》英國大選結果明午公布，美國公布１１月零售銷售

《經濟通通訊社１２日專訊》明早（１３日），英國大選投票結束，至中午期間將陸續公布

票站調查結果。



＊明早，英國大選投票結束，並公布票站調查結果＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ－７：００ａｍ，英國大選投票結束，

至中午期間將陸續公布票站調查結果。

明午４：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯參加一項經濟論壇。

歐盟歐元峰會明日在布魯塞爾舉行。

６：３０ｐｍ，俄羅斯央行舉行貨幣政策會議，８：００ｐｍ，央行總裁納比烏里娜在利率

決議後召開記者會。



＊美國公布１１月零售銷售＊



在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布第三季工業生產和生產者物價指數。

６：３０ｐｍ，俄羅斯公布官方指標利率，料由６﹒５％下調至６﹒２５％。

９：３０ｐｍ，美國公布１１月出口物價，月率料由下滑０﹒１％升上０﹒１％；進口物價

月率料由下滑０﹒５％升上０﹒２％；年率跌幅料由３％收窄至１﹒２％。美國１１月零售銷售

月率料由０﹒３％升上０﹒５％。

１１：００ｐｍ，美國公布１０月企業存貨，料由持平升上０﹒２％。



＊萬邦投資派業績＊



在本港，明日亞洲果業（０００７３）開股東會，平安證券集團控股（００２３１）開股東

特別大會。

公布業績的公司有：萬邦投資（００１５８）和奧思集團（０１１６１）等。（ｈｏ）

