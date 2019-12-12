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即市新聞

12/12/2019 16:14

【本港樓市】仲量聯行料明年住宅樓價及商鋪租金最多跌兩成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》仲量聯行發表明年香港樓市展報告指，受本地社會爭拗及經濟
不明朗因素影響，香港歷來為期最長的樓市升浪已於今年下半年告終，預期明年寫字樓、商鋪和
住宅價格及租金將下跌１０％至２０％。不過，優質工廈料可受惠於活化工廈計劃及空置率低企
，價格跌幅僅介乎５％至１０％。
　　仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平稱，社會局勢將繼續影響明年樓市氣氛，加上中國
內地及香港經濟放緩將削弱住屋需求，尤其是依賴內地買家需求的豪宅市場，預計明年豪宅樓價
將跌２０％；至於中小型住宅樓價則料跌１０％至１５％，主因空置稅推出及住宅供應上升，發
展商為求去貨，新盤定價將面臨更大壓力。

＊核心區街鋪租金料跌１５％至２０％＊

　　仲量聯行商舖部資深董事陳耀峯指，今年下半年入境旅客數量受重挫，傳統購物區及部分商
場生意均受嚴重影響，今年核心區街鋪和主要商場租金分別下跌１８﹒４％和５﹒６％，預料明
年零售租金會持續調整，其中核心區街鋪租金料跌１５％至２０％，主要商場租金跌幅則約
５％。
　　寫字樓市場方面，受中資公司需求減弱影響，今年下半年中環寫字樓租金下跌６﹒３％，跌
幅為各商業區最多。由於需求疲弱，空置率將持續上升，明年甲級寫字樓租金料將明年下跌
１５％至２０％。（ｙｗ）

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