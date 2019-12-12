《經濟通通訊社１２日專訊》南洋商業銀行表示，為慶祝成立７０周年，明天（１３日）特
別推出「南商７０周年賞定期存款」，憑１０萬元新資金，７０天港元定期存款優惠年利率
２﹒６厘。上述特高息須指定理財戶；若是一般客戶，相同銀碼存息亦有２﹒５５厘。
另外，南商１２月亦推出「倍高息定期存款」，所有客戶以兌換資金開立，可享定期存款優
惠年利率高達紐元╱加元８﹒５厘、澳元７﹒８厘、美元７﹒５厘，起存金額為澳元╱紐元╱美
元╱加元５０００元。（ｂｉ）
12/12/2019 19:07
【港元利率】南商慶７０周年推定存優惠，可享２﹒６厘特惠息
《經濟通通訊社１２日專訊》南洋商業銀行表示，為慶祝成立７０周年，明天（１３日）特
別推出「南商７０周年賞定期存款」，憑１０萬元新資金，７０天港元定期存款優惠年利率
２﹒６厘。上述特高息須指定理財戶；若是一般客戶，相同銀碼存息亦有２﹒５５厘。
另外，南商１２月亦推出「倍高息定期存款」，所有客戶以兌換資金開立，可享定期存款優
惠年利率高達紐元╱加元８﹒５厘、澳元７﹒８厘、美元７﹒５厘，起存金額為澳元╱紐元╱美
元╱加元５０００元。（ｂｉ）
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