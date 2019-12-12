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即市新聞

12/12/2019 12:54

《真知灼見－溫灼培》剖析聯儲局議息結果

　　《真知灼見》香港時間今晨（１２日）議息會，聯儲局如預期維持所有貨幣政策不變，聯邦
儲備基金息率保持於１﹒５％至１﹒７５％範圍內。聲明中，聯儲局主席鮑威爾指，雖然環球存
在不少風險，但美國經濟維持強勁，失業率只有３﹒５％，所以他相信經濟能持續增長。另外，
鮑威爾指失業率現時雖處於低水平，但他不覺得會導致推高通脹。也是說，鮑威爾基本上保持了
他於上次在國會聽證會上的講法，就是暗示是次減息周期已告完結。於今次講話中，鮑威爾卻給
予了市場多一個訊息，就是短期內聯儲局亦無加息壓力。議息會後，從路透社所作調查顯示，大
部分市場經濟分析師認為，聯儲局到２０２１年也不會對貨幣政策作改動，而下次一旦對貨幣政
策作改動，很可能是加息而非減息。

＊美匯指數跌至５個月來低位＊

　　不過，從美元利率期貨價格變化中卻顯示出另一情況。美元利率期貨價格變化顯示，到
２０２０年底，市場仍然認為聯儲局有七成機會減息。市場有著如此估計，相信是與中美一直未
能達成貿易協議有關，擔心在中美一旦互相加徵關稅，可不利兩國經濟，並導致聯儲局有被逼減
息風險。
　　觀看市場對聯儲局議息會後的反應。美國減息周期或告完結，似已是市場意料中事，市場最
盼望想知，是減息周期完結後美國何時加息。但是次聯儲局所給予市場的答案明顯使市場失望，
因為鮑威爾指見不到偏低的失業率會推高通脹，亦即在暗示加息無期。也解釋了為何議息會後美
元匯價隨即下跌。今早（１２日）於亞洲市場美匯指數報９７﹒０４指數點，是過去５個月來低
位。眾主要貨幣均見上升，唯英鎊升幅最少，這相信與英國大選帶來的不穩定因素拖累了英鎊有
關。現市場焦點將轉移到今晚歐央行議息會及英國大選。

＊觀望美國加徵中國關稅發展＊

　　議息會以外，也有其他值得留意事項。昨天路透社引述消息指，今晚美國總統特朗普將與財
長努欽、美國貿易代表萊特希澤及白宮顧問庫德洛等人開會，討論是否於周日（１５日）對中國
餘下１５６０億美元進口貨品徵收１５％關稅。據消息人士指，由於對上數次對中國徵收關稅後
，對美國國內經濟實質影響有限，所以不排除特朗普今晚會拍板，如在不能與中方達成貿易協議
下，將進一步執行對中國徵關稅。現市場正等待事態發展。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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