【展望明年】施羅德：若中美達首階段貿協，世界經濟有望明年回升

《環富通基金頻道１２日專訊》施羅德首席經濟師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ表示，在經歷一段

時間的增長放緩之後，世界經濟有望於２０２０年出現回升，延續有史以來最長的經濟增長期。

今年的放緩已令市場憂慮美國可能出現經濟收縮。

該行預期中美之間在１０月中旬首次傳出消息後將達成「第一階段」協議。協議有望阻止兩

國互相對出口商品進一步徵收關稅，並有可能降低現行的關稅。

此舉將有可能推動環球貿易及商業投資回升，而歐洲、日本乃至美國的經濟活動亦將隨之改

善。該行同時上調了對中國經濟增長的展望。



＊貿易協議對歐洲前景有利＊



對於歐元區以出口為主導的大型經濟體系而言，中美之間即使只是達成部份協議亦將是好消

息。由於不少歐洲經濟體系均擁有穩健的國內環境，貿易回升將可為該地區２０２０年的增長帶

來正面的影響。該行的預測已由０﹒９％上調至１﹒２％。

該行認為新任歐洲央行行長拉加德將會延續前任行長德拉吉的政策路線，並可能於２０２０

年再度減息。

拉加德亦主張透過如減稅及增加基建開支的「財政刺激」措施促進經濟增長。但該行對此有

所保留。像德國及荷蘭這些最有條件增加開支的經濟體系一般都是嚴格限制開支的。它們通常會

提前數十年作出規劃，並且會優先處理由人口老化衍生的護理及退休開支。該行認為這些國家的

實質支持行動將非常有限。

英國實施財政擴張的可能性似乎較大。兩大政黨都渴望大幅增加財政開支。英國經濟數據已

受到「脫歐效應」（如庫存積壓）的干擾。英國經濟在家庭消費的支持下表現穩定，但低迷的市

況看來將會持續，而英倫銀行的政策亦可能維持不變。



＊新興市場經濟體系前景亦有改善＊



隨著貿易復甦及通脹維持較低，該行留意到大部分新興市場加快了增長步伐，並帶來進一步

適度減息的空間。政府措施或會扮演關鍵角色。

巴西的退休金改革相信會為市場信心帶來支持，從而促進經濟增長，因此該行對該國的前景

樂觀。相反，印度將面臨許多挑戰，尤其是國內銀行業方面。該行認為政府的行動有望為其經濟

增長帶來改善。俄羅斯領導人繼續把專注力投放在經濟穩定性上，經濟增長將維持在較低的水平

。

中國將會迎來重要的一年。２０１０年，政府承諾將於２０２０年實現經濟規模及人均收入

增加一倍的目標。為實現這些目標，當局至少需要確保經濟增長率維持在６％的標誌性水平。該

行不排除當局將進一步實施適度放寬政策。

美國減息是另一個增長支柱

減息讓借貸成本降低的裨益亦將會浮現。綜合考慮央行利率、債券孳息率及美元走勢等因素

，整體貨幣環境為近十年來最寬鬆。這使家庭及企業更容易獲得借貸，並促進環球金融體系的資

金流動。該行發現美國樓市已開始出現這種效應，其中按揭申請及房屋建造已大幅回升。

雖然經濟前景改善，但環球通脹仍較為穩定。該行預期美國核心通脹（衡量物價升幅的指數

，不包括食品及能源等波動性較大的項目）將於２０１９年底升至２﹒５％。雖然這將高於聯儲

局的２％目標，但鑒於通縮的持續憂慮，聯儲局或會容忍通脹高於目標水平。此外，油價推高通

脹的風險較低。該行認為在這種通脹水平及經濟增長低於長期趨勢的情況下，聯儲局或會於４月

份再度減息。



＊經濟增長及通脹風險更為均衡＊



整體而言，該行現時認為經濟增長與通脹風險更為均衡。受惠於美國就業市場的強勁表現，

工資增長仍有可能超出該行的核心觀點預測。就業率上升將導致工資增長。這應對消費有利，但

亦有可能會促使聯儲局收緊政策，從而令經濟降溫及抑制通脹。

該行在９月份時不但認為經濟減弱的風險較大，而且通脹亦在升溫。該行認為現時的經濟增

長與通脹風險已取得較為穩健的平衡。例如，由於工資增長強勁，家庭有可能會因為減息而增加

借貸及開支，從而令美國消費者再度成為環球經濟增長動力。下行風險方面，中美未能達成第一

階段協議或會導致環球經濟轉跌。（ｈｏ）

