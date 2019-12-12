  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/12/2019 15:22

《積金攻略－梁潘月寶》指數ＭＰＦ追蹤全球，收費較股票基金相宜

　　《積金攻略》強積金計劃主要有七大類基金，當中的指數基金甚受歡迎，市場上其中一隻追
蹤恆生指數的基金，佔強積金總資產值逾４％，可見其受歡迎程度。指數基金通常又稱為追蹤指
數基金，主要的目的是追蹤個別投資巿場的指數表現。
　　指數基金的投資目標，是追蹤市場指數的升跌，例如恆生指數或標準普爾５００指數等。指
數基金大多以被動形式管理，即基金的成分股會根據所參照指數的成分股比例進行買賣，從而令
基金的表現與所參照的市場指數表現相若。現時強積金有１６隻主打港股的被動式基金，以追蹤
盈富或恆指為主。

＊基金管理費較低，回報反映經濟狀況＊

　　由於指數基金按照所追蹤指數的成分股比重投資，基金經理或基金公司一般都不用投放大量
資源及時間，所以基金管理費一般較以主動式管理的基金為低。正因為指數基金緊貼某一指數表
現，其透明度因而較高，投資者亦可較容易掌握其表現。
　　此外，由於指數基金之表現與相關指數相若，便不會被基金經理的主動投資決定而影響，避
免因基金經理的投資失誤影響基金表現，。雖然不能看輕指數基金的短期波動，但只要該地區的
經濟正常發展，指數基金長遠就能上漲，反映經濟上升的情況。投資者如果想選擇低收費而又較
為進取的投資，指數基金不失為好選項。
　　近日環球政經局勢有不少不明朗因素，例如中美貿易談判和英國脫歐法案等，令投資市場充
滿變數，投資者應放眼長線，進行長期投資。
　　另外，值得一提的是，除了大家熟悉的恆指基金外，其實在強積金市場上亦有提供其他地區
的指數基金，例如美國、歐洲及環球等。有興趣的投資者不妨可以留意一下，如有進一步的退休
儲備問題，可跟理財顧問聯絡。《康宏金融集團首席產品及策略總監　梁潘月寶》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道12/12/2019
【港元匯價】拆息全線上揚 港元一度升穿7.8關創五個月新高
FOCUS12/12/2019
【FOCUS】鮑叔釋擴大買債信號 「弱美元」明年不期而至?
生財有道12/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：小米9.8元可追入
中國故事12/12/2019
【世貿停擺】美國啟動後世貿時代 中國對外經貿形勢再添陰霾
生財有道12/12/2019
【儲局議息】聯儲局維持利率不變 暗示明年續按兵不動
國際動態12/12/2019
沙特阿美首日彈1成 撲王儲目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金