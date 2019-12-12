《積金攻略－梁潘月寶》指數ＭＰＦ追蹤全球，收費較股票基金相宜

《積金攻略》強積金計劃主要有七大類基金，當中的指數基金甚受歡迎，市場上其中一隻追

蹤恆生指數的基金，佔強積金總資產值逾４％，可見其受歡迎程度。指數基金通常又稱為追蹤指

數基金，主要的目的是追蹤個別投資巿場的指數表現。

指數基金的投資目標，是追蹤市場指數的升跌，例如恆生指數或標準普爾５００指數等。指

數基金大多以被動形式管理，即基金的成分股會根據所參照指數的成分股比例進行買賣，從而令

基金的表現與所參照的市場指數表現相若。現時強積金有１６隻主打港股的被動式基金，以追蹤

盈富或恆指為主。



＊基金管理費較低，回報反映經濟狀況＊



由於指數基金按照所追蹤指數的成分股比重投資，基金經理或基金公司一般都不用投放大量

資源及時間，所以基金管理費一般較以主動式管理的基金為低。正因為指數基金緊貼某一指數表

現，其透明度因而較高，投資者亦可較容易掌握其表現。

此外，由於指數基金之表現與相關指數相若，便不會被基金經理的主動投資決定而影響，避

免因基金經理的投資失誤影響基金表現，。雖然不能看輕指數基金的短期波動，但只要該地區的

經濟正常發展，指數基金長遠就能上漲，反映經濟上升的情況。投資者如果想選擇低收費而又較

為進取的投資，指數基金不失為好選項。

近日環球政經局勢有不少不明朗因素，例如中美貿易談判和英國脫歐法案等，令投資市場充

滿變數，投資者應放眼長線，進行長期投資。

另外，值得一提的是，除了大家熟悉的恆指基金外，其實在強積金市場上亦有提供其他地區

的指數基金，例如美國、歐洲及環球等。有興趣的投資者不妨可以留意一下，如有進一步的退休

儲備問題，可跟理財顧問聯絡。《康宏金融集團首席產品及策略總監 梁潘月寶》

