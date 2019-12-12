騰訊及濠賭股走強，港股收２６９９４揚３４８點，二萬七得而復失

《經濟通通訊社１２日專訊》中美貿談雖未見進展，但聯儲局一如外界預計維持息口不變，

更暗示明年息口維持不變。美股隔晚（１１日）表現靠穩，刺激港元今早升破７﹒８關，最高見

７﹒７９６５兼創７月初以來高位，為港股提供支持。

港股今早高開１９２點見２６８３７點，收復五十天線（約２６６８６點）。其後重磅股騰

訊（００７００）、友邦（０１２９９）及本地地產股發力帶動大市氣氛，恆指未幾重返二萬七

關，最高曾見２７０４８點，漲４０３點。

另外，市場消息指華為獲得德國５Ｇ訂單，手機設備股持續強勢；加上午後有消息指，國家

主席習近平下周將宣布在澳門設立人民幣計價證交所，刺激濠賭股發力，支撐恆指全日於高位徘

徊。恆指尾市稍為回落，最終收報２６９９４點，升３４８點或升１﹒３１％。主板成交

９０８﹒５７億元，按日增２２﹒２％。國指報１０６１４點，升１１２點或升１﹒０７％。

Ａ股繼續走低，上證綜指報２９１５，跌８點或跌０﹒３０％。深成指報９８３６，跌１６

點或跌０﹒１７％，兩市合共成交４４８８﹒５７億人民幣。

重磅股方面，傳港交所（００３８８）合併旗下三間分別負責股票、期貨及期權的結算所，

升１﹒６３％，報２４９﹒８元；騰訊揚２﹒６５％，報３４９元；友邦漲２﹒２４％，報

７９﹒７５元；中移動（００９４１）彈０﹒３３％，報６０﹒３元；匯控（００００５）走高

０﹒９５％，報５８﹒６元。



＊丘鈦發盈喜創近兩年高，港匯轉強本地銀行股造好＊



中國電訊設備商華為獲西班牙電信德國公司的５Ｇ基建合約，為其提供第五代手機網絡升級

服務，手機設備股大漲。料純利最多增３５倍的丘鈦（０１４７８）飆１３﹒０２％，報

１４﹒０６元，創近２年高位；瑞聲（０２０１８）彈１﹒４７％，報６５﹒７元，創逾２年高

位；舜宇（０２３８２）跌０﹒１４％，報１３９﹒３元；比亞迪電子（００２８５）走高

２﹒８５％，報１５﹒８６元；富智康（０２０３８）挫２﹒１３％，報１﹒３８元。

５Ｇ板塊見追捧。鐵塔（００７８８）升１﹒８５％，報１﹒６５元；京信通信

（０２３４２）升１﹒５４％，報１﹒９８元；中通服（００５５２）無升跌，報５﹒３元；長

飛光纖（０６８６９）走高３﹒４４％，報１３﹒８２元。中興通訊（００７６３）升

１﹒３５％，報２２﹒５元。

港匯今日轉強，有分析指美國維持息口不變，預料聯儲局有一定機會啟動ＱＥ４，短期或吸

引資金近流入港元，本地銀行股造好。匯控升０﹒９５％，報５８﹒６元；中銀（０２３８８）

揚１﹒９％，報２６﹒８５元；恆生（０００１１）升１﹒０２％，報１５８﹒７元；東亞

（０００２３）升０﹒９％，報１７﹒８６元；渣打（０２８８８）走高２﹒１５％，報

７１﹒４元。



＊本地地產股全線上揚，英大選結果在即相關股反彈＊



聯儲局如期按兵不動，加上港匯走強，利好本地地產股。恆地（０００１２）漲０﹒６６％

，報３７﹒９５元；新地（０００１６）升１﹒５９％，報１１４﹒７元；新世界

（０００１７）走高２﹒１６％，報１０﹒４２元；長實（０１１１３）揚１﹒８４％，報

５２﹒６５元；信置（０００８３）彈１﹒２３％，報１１﹒５元。

據英國《獨立報》的最新民意調查顯示，保守黨支持度維持４１％，預計保守黨大機會勝出

國會大選；而規模最大的英國小型股交易所交易基金（ＥＴＦ）發出看好英國經濟前景的信號，

帶動相關概念股反彈。利豐（００４９４）升１﹒１９％，報０﹒８５元；創科（００６６９）

漲１﹒５８％，報６０﹒９５元；申洲（０２３１３）揚１﹒３３％，報１０７元；新秀麗

（０１９１０）走高１﹒２７％，報１７﹒４８元；惟思捷（００３３０）軟０﹒６４％，報

１﹒５６元。



＊澳門計劃設交易所賭股急升，瑞信唱好汽車經銷股＊



有消息指，國家主席習近平下周將宣布在澳門設人幣計價證交所，濠賭股上揚。銀娛

（０００２７）飆４﹒５３％，報５４﹒２元領漲藍籌；永利（０１１２８）急升４﹒７３％，

報１７﹒２６元；金沙（０１９２８）升２﹒４５％，報３７﹒６５元；新濠（００２００）走

高４﹒１９％，報１９﹒４元；美高梅（０２２８２）彈４﹒１５％，報１２﹒０６元。

瑞信發表報告指，寶馬宣布明年首季為經銷商提供的補貼政策，幅度較今年第四季有所加大

，汽車經銷商受捧。和諧汽車（０３８３６）飆６﹒７１％，報３﹒６６元；永達汽車

（０３６６９）急彈１２﹒３７％，報６﹒４５元；正通汽車（０１７２８）大升１６﹒３９％

，報２﹒８４元；廣匯寶信（０１２９３）揚１０﹒２２％，報１﹒５１元；美東汽車

（０１２６８）升３﹒５７％，報９﹒８７元。

據工信部網站消息，前１０月全國家用電器行業營業收入１３２３０﹒８億元，按年增長

４﹒２％，家電股普漲。國美零售（００４９３）走高２﹒９４％，報０﹒７元；海爾電器

（０１１６９）升１﹒３９％，報２１﹒８５元；創維集團（００７５１）窄幅升０﹒４８％，

報２﹒１１元；惟海信家電（００９２１）跌０﹒７８％，報７﹒６８元。（ｋｓ）

