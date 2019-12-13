《缸邊麗評－熊麗萍》中美英譜奇蹟日，大升市後要追要沽定要守？

《缸邊麗評》中、美、英在同一時間發出利好消息，港股在多個受惠主題板塊上升所推動下

，恆指今天（１３日）扯高越２７５００點水平。然而，這些主題股份大多是落後股，升勢能否

持續仍是疑問。



＊股份追落後，順勢做粉飾＊



消息指美國總統特朗普已批准與中國達成第一階段的貿易協議，原定於本月１５日（周日）

對中國進口１５６０億美元產品新關稅料亦暫緩。消息即時刺激昨晚（１２日）美股上升，而離

岸人民幣匯價反應更快，美元兌人民幣下跌至７算以下；刺激人民幣及人民幣資產為主的板塊造

好，包括航空、製造業等；而中美貿易爭拗紓緩有助出口、科技相關股造好，上述股份今年來普

遍仍落後，消息有利股份反彈，亦可順勢趁年結前粉飾櫥窗，令投資組合有較佳表現。不過，由

於中美貿易問題未來仍需繼續作多方面商討，上述板塊未宜樂觀，當中只有科技股可延續看好，

尤其是５Ｇ、手機及晶片股將是２０２０年的投資焦點。



＊５Ｇ英概念，料可續向好＊



中美貿易的利好消息之餘，英國大選亦傳來利好消息，保守黨有望取得下議院多數議席，令

英國脫歐協議明朗化，困擾英國三、四年的脫歐問題，令英國經濟及英鎊大受壓力，如今料可避

免進一步惡化，英國及英鎊相關的股份今早亦成為另一上升主題板塊，包括匯控

（００００５）、渣打（０２８８８）、長江基建（０１０３８）、長和（００００１）等，估

計這些股份可扭轉之前的弱勢。



＊濠賭趁高沽，本地股跑輸＊



這些主題以外，澳門博彩股也因為市場憧憬國家主席習近平將出席澳門回歸２０周年，可帶

給澳門「禮物」；傳聞澳門將設立人民幣計價證券交易所，加快推進成立人民幣結算中心，支持

澳門股造好，但提防屆時出現好消息出貨，宜趁高位短線獲利。

本地經濟為主的股份並未受惠，未來經濟前景亦不明朗；本地地產、收租、零售股或因為年

結而短暫追落後，明年仍繼續跑輸大市。換言之，各方好消息突然同步發生，但板塊長、短線表

現各異，宜趁機調整組合。今天人民幣升值亦未刺激內房上升，主因近期已累積一定升幅，惟稍

見回吐後仍是買入對象。

２０２０年其他板塊走勢及投資價值，下周再續。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

