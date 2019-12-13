  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2019 13:57

《缸邊麗評－熊麗萍》中美英譜奇蹟日，大升市後要追要沽定要守？

　　《缸邊麗評》中、美、英在同一時間發出利好消息，港股在多個受惠主題板塊上升所推動下
，恆指今天（１３日）扯高越２７５００點水平。然而，這些主題股份大多是落後股，升勢能否
持續仍是疑問。
　
＊股份追落後，順勢做粉飾＊
　
　　消息指美國總統特朗普已批准與中國達成第一階段的貿易協議，原定於本月１５日（周日）
對中國進口１５６０億美元產品新關稅料亦暫緩。消息即時刺激昨晚（１２日）美股上升，而離
岸人民幣匯價反應更快，美元兌人民幣下跌至７算以下；刺激人民幣及人民幣資產為主的板塊造
好，包括航空、製造業等；而中美貿易爭拗紓緩有助出口、科技相關股造好，上述股份今年來普
遍仍落後，消息有利股份反彈，亦可順勢趁年結前粉飾櫥窗，令投資組合有較佳表現。不過，由
於中美貿易問題未來仍需繼續作多方面商討，上述板塊未宜樂觀，當中只有科技股可延續看好，
尤其是５Ｇ、手機及晶片股將是２０２０年的投資焦點。
　
＊５Ｇ英概念，料可續向好＊
　
　　中美貿易的利好消息之餘，英國大選亦傳來利好消息，保守黨有望取得下議院多數議席，令
英國脫歐協議明朗化，困擾英國三、四年的脫歐問題，令英國經濟及英鎊大受壓力，如今料可避
免進一步惡化，英國及英鎊相關的股份今早亦成為另一上升主題板塊，包括匯控
（００００５）、渣打（０２８８８）、長江基建（０１０３８）、長和（００００１）等，估
計這些股份可扭轉之前的弱勢。
　
＊濠賭趁高沽，本地股跑輸＊
　
　　這些主題以外，澳門博彩股也因為市場憧憬國家主席習近平將出席澳門回歸２０周年，可帶
給澳門「禮物」；傳聞澳門將設立人民幣計價證券交易所，加快推進成立人民幣結算中心，支持
澳門股造好，但提防屆時出現好消息出貨，宜趁高位短線獲利。
　　本地經濟為主的股份並未受惠，未來經濟前景亦不明朗；本地地產、收租、零售股或因為年
結而短暫追落後，明年仍繼續跑輸大市。換言之，各方好消息突然同步發生，但板塊長、短線表
現各異，宜趁機調整組合。今天人民幣升值亦未刺激內房上升，主因近期已累積一定升幅，惟稍
見回吐後仍是買入對象。
　　２０２０年其他板塊走勢及投資價值，下周再續。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道13/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：續看好舜宇上望150元
FOCUS13/12/2019
【FOCUS】中美英「奇蹟日」 全球市場輪換悄啟幕
中國故事13/12/2019
上海花費數百萬打造AI社區 便利老人智能新生活
國際動態13/12/2019
【決勝唐寧街】調查：保守黨料取得368席 獲國會下議院大多數議席
生財有道13/12/2019
旅保全攻略 專家醒你四大貼士
國際動態13/12/2019
眾院彈劾特朗普 爭取年底前表決
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金