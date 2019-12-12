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即市新聞

12/12/2019 15:56

《股金豐采－涂國彬》美聯儲按兵不動，經濟前景仍良好

　　《股金豐采》雖然１２月公布的美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ指數意外跌至４８﹒１，已經連續
第四個月萎縮，而１０月建築支出意外下滑０﹒８％。且小非農和非製造業ＰＭＩ不及預期，令
投資者非常擔憂經濟前景。不過１２月６日的非農報告大幅好於市場預期，消費者信心指數創７
個月新高。且１１月ＣＰＩ高於預期，加上貿易談判有好消息傳來，市場情緒才轉好。美國經濟
已經保持擴張１１年了，是創記錄的，美聯儲亦多次重申經濟前景仍然良好。
　
＊２０２０年料不減息＊
　
　　在剛剛過去的議息會議中，美聯儲在連續減息三次後，一如預期的宣布維持利率不變並暗示
２０２０年息口都不變。美聯儲放棄之前指前景仍然存在不確定性的措辭，重申就業增長穩健。
鮑威爾表示未來考慮加息前，偏向先讓通脹持續回升，保持在２％通脹目標之上。此外，明年還
要考慮來自貿易談判和美國大選帶來的風險，市場波幅增加，央行更傾向寬鬆的政策。
　
＊美元沽壓增加＊
　
　　市場獲得美聯儲指引，美股由跌轉升，繼續保持在高位。美匯指數擴大跌幅，不但跌穿５日
線，更低見９７﹒０３９，好在９７水平有承接，短線或圍繞９７水平上落。１０年期美債收益
率圍繞１﹒８％震盪，１２月１１日跌穿１﹒８％水平而下跌２﹒７３％至１﹒７９１４％。金
價獲得支持，升穿５、１０和２０日線，連續上漲第三日。只是從１１月初重心下移後，金價就
保持在１４５０至１５００美元區間上落，目前未有足夠的動能做出突破。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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