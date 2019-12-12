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即市新聞

12/12/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》豐盛服務收購港物管公司，助進軍大灣區市場

　　《投資心得》豐盛服務集團（００３３１）由豐盛機電工程集團、豐盛環保科技集團、惠康
環境服務集團及新中國洗衣集團等四大業務實體組成，於香港、澳門及內地擁有超過四十年經驗
，擁有超過１０００個供應商和３５０個分判商作為其合作夥伴。截至今年六月底止的全年業績
，集團收益微升０﹒１％至４９﹒３億元；純利增長４﹒５％至２﹒５億元。毛利率
１２﹒２％，升２個百分點，增加主要由機電工程業務所推動。
　
＊外判清潔服務需求增，旗下惠康助分散風險＊

　　集團於屋宇服務設備上應用組裝合成建築技術（Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ，　ＭｉＣ）及預製件（ＤｆＭＡ）以減低能源消耗、碳排放及建築
廢料，有助提升其盈利能力。機電工程繼續為集團的營業額主要來源，佔總收益７４﹒４％。集
團項目涵蓋多類型建築物及設施，包括寫字樓、商場、會議及展覽中心、酒店及醫院等，並積極
開拓國內及澳門的市場佔有率。
　　隨著對外判清潔及衛生服務的需求日益增加，集團旗下的惠康亦有助分散集團過度集中業務
帶來的風險。基於集團在設施服務業務收購完成後得以擴充，更能拓展收入來源及令溢利來源多
元化，故具有一定的增長優勢。另一亮點為集團收購香港物業管理服務公司Ｌｅｇｅｎｄ　
Ｓｕｃｃｅｓｓ，期待未來能具協同效應，為進軍大灣區物管市場鋪路。可考慮於現價買入，上
望５﹒５元，跌穿３﹒１元止蝕。
《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）

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