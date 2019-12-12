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12/12/2019 08:17

【駐滬專電】臨港明確明年推進重點項目１３４個，總投資逾四千億

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》臨港新片區管委會昨日（１１日）召開
２０２０年重大項目計劃工作專題會議，明確２０２０年重點推進項目１３４個，總投資超過
４０００億元（人民幣．下同），年度投資約５００億元。
　　在明年推進的項目中，產業科技項目有５０個，總投資約２５００億元，年度計劃投資約
２７０億元，包括加快特斯拉汽車、積塔半導體等高新技術項目建設，推動臨港產業功能盡早上
能級上規模；推動研發及標準廠房項目建設，為製造研發提供物業載體。推動１０１社區、１０
３社區、１０５社區地塊出讓及項目開工，加快啟動新片區金融貿易、總部經濟、商貿中心等產
業功能。
　　市政交通項目３１個，總投資約８１０億元，年度計劃投資約１６６億元。其中，道路交通
項目約１５９億元；綜合保稅區圍網項目約７億元。
　　生態環境項目１９個，總投資約１７６億元，年度計劃投資約２１億元，包括推進星空之境
、環湖８０米景觀帶、二環帶城市公園等生態環境項目建設，營造更好的生態環境。
　　社會民生板塊項目３４個，總投資約５５５億元，年度計劃投資約１６億元，包括將推進一
批幼兒園、小學、社區衛生服務中心、養老院等項目建設；推進臨港青少年活動中心等項目建設
；推進一批住宅地塊出讓和項目開工。

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