《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國銀保監會有關負責人在日前召開的償
付能力監管委員會工作會議上表示，當前保險業償付能力充足穩定，槓桿率穩中有降，行業風險
總體可控。截至２０１９年三季度末，納入本次會議審議的１７８家保險公司綜合償付能力充足
率為２４６﹒５％，較上季度下降０﹒５個百分點，核心償付能力充足率為２３５﹒２％，較上
季度上升０﹒４個百分點。
經審議，１０５家保險公司風險綜合評級被評為Ａ類，６９家被評為Ｂ類，２家被評為Ｃ類
，１家被評為Ｄ類。
12/12/2019 08:25
【駐京專電】銀保監：當前保險業槓桿率穩中有降
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中國銀保監會有關負責人在日前召開的償
付能力監管委員會工作會議上表示，當前保險業償付能力充足穩定，槓桿率穩中有降，行業風險
總體可控。截至２０１９年三季度末，納入本次會議審議的１７８家保險公司綜合償付能力充足
率為２４６﹒５％，較上季度下降０﹒５個百分點，核心償付能力充足率為２３５﹒２％，較上
季度上升０﹒４個百分點。
經審議，１０５家保險公司風險綜合評級被評為Ａ類，６９家被評為Ｂ類，２家被評為Ｃ類
，１家被評為Ｄ類。
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