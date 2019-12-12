《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人行公告，近日，有個別機構將相關產品
冠以「ＤＣ╱ＥＰ」或「ＤＣＥＰ」之名進行交易，人民銀行已於１１月１３日發布公告提醒廣
大公眾不要上當受騙。
人民銀行重申，人民銀行未發行法定數字貨幣（ＤＣ╱ＥＰ），也未授權任何資產交易平台
進行交易。網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出「ＤＣ╱ＥＰ」或
「ＤＣＥＰ」，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識，不偏信輕信，防範利益受損。
12/12/2019 09:17
【駐京專電】人行重申：謹防機構冒用央行名義發行法定數字貨幣
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人行公告，近日，有個別機構將相關產品
冠以「ＤＣ╱ＥＰ」或「ＤＣＥＰ」之名進行交易，人民銀行已於１１月１３日發布公告提醒廣
大公眾不要上當受騙。
人民銀行重申，人民銀行未發行法定數字貨幣（ＤＣ╱ＥＰ），也未授權任何資產交易平台
進行交易。網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出「ＤＣ╱ＥＰ」或
「ＤＣＥＰ」，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識，不偏信輕信，防範利益受損。
|國際動態12/12/2019
沙特阿美首日彈1成 撲王儲目標
|FOCUS11/12/2019
【FOCUS】對華加稅勢延期 USMCA添變數
|生財有道11/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：加價對兩電影響不大
|專訪11/12/2019
【上海專訪】巴西初創來華尋商機：冀拉美文化融入中國速度
|樂天金匯11/12/2019
日本政府推出刺激經濟方案，日圓匯價會否受影響？
|國際動態11/12/2019
眾院2條款彈劾特朗普 或增指控
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰