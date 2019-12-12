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12/12/2019 09:17

【駐京專電】人行重申：謹防機構冒用央行名義發行法定數字貨幣

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人行公告，近日，有個別機構將相關產品
冠以「ＤＣ╱ＥＰ」或「ＤＣＥＰ」之名進行交易，人民銀行已於１１月１３日發布公告提醒廣
大公眾不要上當受騙。
　　人民銀行重申，人民銀行未發行法定數字貨幣（ＤＣ╱ＥＰ），也未授權任何資產交易平台
進行交易。網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出「ＤＣ╱ＥＰ」或
「ＤＣＥＰ」，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識，不偏信輕信，防範利益受損。

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