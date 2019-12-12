《思前想後－郭思治》投資者心態保守，港股淡靜中呈反覆不明格局

《思前想後》大市已進入１２月份之中旬，截至目前為止，本月大市之形態已暫扭轉成先低

而後高，若以上周三（４日）之低位２５９９５點計，升至本周一（９日）之高位２６６１８點

，即在４個交易日內已急升達６２３點。首先，以幅度計當不能滿足月內之所需，加上一個月之

高低位是不會同時出現於４個交易日之內，故在本月餘下之交易日，技術上定有更大之波幅點出

現，更該會有更高或更低之指數出現，只是在持續低迷之交投下，即使大市能稍往上推升，可能

亦只屬有波幅無升幅，有反彈而無大升之波幅性上落市而已。



＊明年港失業情況恐升溫，影響投資者入市意欲＊



傳統而言，１２月份均會有機構性投資者之粉飾櫥窗活動，惟今年情況可能有別，因本港經

濟受社會事件衝擊已達半年，個別行業已進入寒冬，如旅遊業，酒店業，餐飲業，零售業等最受

打擊；建築業亦因議會撥款不足，多項工程因而未能動工，影響所及，業內人士正陷入開工不足

，收入減少之困局。以此作引伸，本地之消費亦深受打擊，在經濟前景不明下，市民之消費定必

趨向更保守。可以預見的是，明年首季後，將有不少商鋪被逼結業，亦即本港之失業人數將會明

顯增加，經濟前景極之不明朗，相信投資者入市意欲及信心亦深受影響，令港股之成交金額一直

相當疲弱。



＊重磅藍籌業務集中在內地，未受香港經濟拖累＊



本港經濟前景雖欠明朗，但並不代表股市會因此而大跌，因恆指成分股中，較重磅之藍籌其

業務均不在香港，故即使本港經濟再進一步惡化，惟對此類重磅藍籌之影響該不大。目前

，騰訊（００７００）佔恆指成分達１０﹒３％，建行（００９３９）佔８﹒０５％，工行

（０１３９８）佔４﹒６９％，中行（０３９８８）佔３﹒０９％，國壽（０２６２８）佔

１﹒６８％，平保（０２３１２）佔４﹒９％，另中移動（００９４１）亦佔５﹒４４％。

單是上述７隻中資藍籌已佔恆指之成分比重達３８﹒１５％，只要上述７隻藍籌稍為做好，

大市即使不能明顯推升，但至少不會出現明顯大跌，除上述７隻中資藍籌外，還有３隻本港藍籌

之表現亦具有一定影響性，如匯控（００００５）在恆指內之成分比重佔達９﹒１１％，惟匯控

現價有近６﹒９厘之股息，該有不少中線捧場客，故相信股份該不會明顯大跌。



＊後市只要十隻重磅藍籌造好，大市可穩步上升＊



至於友邦（０１２９９）在恆指內之成分比重高達９﹒９３％，友邦之新業務增長一直不俗

，客源亦多來自內地，只要此方面業務不變，友邦股價亦該不會大跌。到最後當需留意港交所（

００３８８），由於較大型市值之上市公司均屬中資股，如阿里巴巴（０９９８８）之市值曾一

度有達４﹒３萬多億元，顯而見之，業務上之增長亦需視乎中國經濟之發展。上述３隻重磅藍籌

在恆指內之成分比重佔達２２﹒５％，即是說，只要上述１０隻藍籌稍為做好，大市已可出現穩

步上升之趨勢。

總括而言，大市不明已相當明顯，惟並不代表恆指會明顯下跌，但在較保守之心態下，整個

大市可能會在淡靜中持續呈反覆不明之格局。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

