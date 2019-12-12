《輪證高清－孫明哲》如何客觀量度發行人的開價質素？

《輪證高清》上星期本欄曾提及不能直接用成交量多寡來衡量發行商的開價質素，今期我們

去探討如何可以更客觀地觀察發行商的報價及其質素。投資者一般可從報價系統觀察到產品的開

價情況，但市場上有過千隻產品，不可能逐一留意，那麼如何得知發行商的整體開價質素呢？高

盛在認股證牛熊證網站上新增了「發行人報價品質一覽」工具（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓ

ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇｉ╱ｍａｒｋｅｔ╱ｌｐｑ﹒ｃｇｉ），為投資者提供

一個客觀的工具去觀察發行商開價的情況，量度發行商開價的品質。這個工具主要要量度兩個最

重要的數據，分別是「平均買賣差價」及「一格差價時間」。「平均買賣差價」是指發行商在某

一隻股份或指數的所有產品中計算出的平均買賣差價數目。而一格差價則是交易所容許買入價及

賣出價之間的最小單位，亦代表發行人可開出最窄的差價，要留意產品在不同價格時最低的買賣

差價是不同的，可參考下表。「一格差價時間」則是指由早上０９：３５開始起至下午４：００

收市，我們會每５分鐘儲存發行人開出的買賣差價，然後再計算出現過一格差價的次數的百分比

。



價格範圍 一格差價（元）

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０﹒２５元以下 ０﹒００１

０﹒２５至０﹒５元 ０﹒００５

０﹒５元至１０元 ０﹒０１０



計算出這兩項數據之後，將不同發行商的數據以圖表顯示使之更形象化，橫軸代表發行人平

均買賣差價的大小，數值愈小愈理想。縱軸代表發行人維持最窄一格差價時間的百分比，愈高則

愈理想。因此，發行商的位置愈接近左上角，即代表其報價品質愈佳，因為表示它能持續長時間

地提供窄的買賣差價。投資者可選擇各相關資產的牛熊證或認股證的作比較，因為不同股份的流

通量以及對沖風險都不同，以相同相關資產及產品比較才較準確。投資者有了這個工具之後就能

更客觀比較不同發行商的開價質素。以恆指牛熊證數據為例，我們節錄了部分數據如下表，開價

質素較佳的發行商的平均買賣差價約１﹒２格，並且維持一格差價的時間達

８０％以上，反之有部分發行商的平均買賣差價超過２格，而且只能在不足２０％時間維持一格

差價，這可顯然看出開價質素的明顯差別。投資者不一定要選擇開價質素最好的一間，因為還要

配合產品的條款及數據，投資者可在選擇產品時先歸納出幾間開價質素較佳的發行商，再利用之

前一直提到的條件，例如合適的行使價、到期日範圍、再以槓桿去篩選出值博率較高的產品，那

就可以找到既開價質素良好、而又合適條款的產品，不需再以成交做選擇了。



平均買賣差價（格數） 一格差價時間（％）

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發行商Ａ １﹒１９ ８１﹒５３

高盛 １﹒２０ ８０﹒６１

發行商Ｂ １﹒５３ ５８﹒４４

發行商Ｃ ２﹒０５ １５﹒３９

發行商Ｄ ２﹒６６ ６﹒２５

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註：數據截至２０１９年１２日９日，資料來自高盛認股證牛熊證網站



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊版權所有２０１９年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

