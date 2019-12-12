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即市新聞

12/12/2019 09:04

《股林淘金－林家亨》康寧傑瑞前景佳，不受中美貿談影響

　　《股林淘金》康寧傑瑞（０９９６６）是一家生物製藥公司，專注於蛋白質工程平台和結構
導向分子建模，開發單抗和具有雙特異性、三特異性和四特異性的融合蛋白。在蘇州工業園區建
設的生物大分子藥研發與產業化基地，目前擁有６０００升生物藥生產能力於生產和研發，計劃
將來增加３萬升生產能力。
　　集團現時內部管線由８種腫瘤候選藥物組成，當中４種處於臨床階段，包括新一代腫瘤免疫
特效藥ＫＮ０４６，作為一種雙抗ＢｓＡｂ免疫檢查點抑制劑，代表了第二代免疫腫瘤醫藥的市
埸潛力。現時ＫＮ０４６正在中國和澳大利亞進行臨床試驗，美國的臨床試驗亦將開始，有潛在
超越ＰＤ－１，治療多種癌症的潛力。集團另一款新型抗ＨＥＲ　２特效藥－ＫＮ０２６，可應
用於治療乳腺癌及多種Ｈｅｒ　２表達癌症有良好潛力。料今次上市可補充研發資金，加快管線
內的藥物研發進度。
　　港股投資者對生物科技新股興趣大，對康寧傑瑞亦不例外，公開發售錄得超額認購
１９２﹒１倍，發售價已釐定為每股１０﹒２元，為上限定價。今次上市集資淨額約為
１７﹒０９億元，將用於旗下關鍵藥物開發項目。另外，基石投資者陣容雄厚，包括有
Ｍａｔｔｈｅｗｓ　Ｆｕｎｄｓ、Ｏｒｂｉ　Ｍｅｄ　Ｆｕｎｄｓ、Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄｓ、摩
根士丹利亞洲、清池資本和綠葉製藥（０２１８６）等。預計在上市初期，股價有一番炒作空間
。以昨天（１１日）該股的暗盤價表現而言，曾經升穿１２元水平，入市的投資氣氛高漲。現時
中美的貿易談判雖然有困難，但其實公司研發之藥品並不在未來加徵關稅範圍之內（如有），故
投資者不妨在今天（１２日）或以後，伺機吼低位吸納，止蝕價宜設於買入價之８％左右。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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