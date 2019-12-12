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即市新聞

12/12/2019 10:32

【特工疑雲】前藍軍洪慶淋遭台當局調查，涉安排中國統戰官員訪台

　　《經濟通通訊社１２日專訊》王立強事件曝光後引發全球關注，亦在台灣掀起一陣間諜疑雲
。台媒報道指，當地警方及檢方發現，有台灣旅行社勾結一些台灣組織，自２０１７年１月到今
年６月，協助５０００名大陸人士以短期專業交流名義訪台，其中部分訪台人士更是中國官員，
涉及不法獲利超過１０００萬元新台幣。消息指，獲幫助訪台的包括深圳鹽田區的統戰部副部長
和雲南省箇舊市統戰部長念培光。
　　台北地方檢察署昨日約談了１０人到案說明，包括了具國民黨背景的前政界人士洪慶淋，本
案朝「圖利使中國大陸地區人民非法進入台灣地區」等罪名偵辦。消息指，檢方從洪慶淋住所內
發現超過百間協會的文件資料和公章。
　　洪慶淋曾是《中國時報》記者，亦曾擔任前台北縣議會國民黨團辦公室主任，他獲准２５萬
元新台幣保釋，調查期間被限制出境。台灣移民署透過新聞稿表示，洪慶淋於２０１７年夥同親
友申設多家協會，以集團化方式經營交流業務，多次邀請大陸官員來台，疑為「假專業交流」，
移民署曾對涉案１１家協會予以警示，或不予受理其代申請案件６個月至２年等停權處分。

＊牽涉逾廿家旅行社，檢方將釐清涉案陸客來意＊

　　據報，這些「人頭協會」製作虛假的訪台活動計劃書及邀請函，幫助訪台人士欺騙台灣移民
署，事實上這些訪台人士根本上沒有任何「短期專業交流」的真意。報道指，涉案的「人頭協會
」超過１０個，而涉案旅行社更超過２０家。
　　報道補充，檢警將深入釐清這些大陸旅客來台是否真觀光，或是從事不法活動及有無特殊目
的，且因涉案協會及旅行社眾多，檢警將協同內政部移民署繼續清查。（ｅｙ）（ｚｚ）

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