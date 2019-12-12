《經濟通通訊社１２日專訊》中國農業農村部公布，陜西省日前有９頭野豬死亡，其中位於
佛坪縣的３頭野豬被檢驗出含非洲豬瘟病毒，是中國首例已發現的野豬感染非洲豬瘟病毒個案。
農業農村部表示，中國國家林草局、陜西省農業農村廳即派出督導組前往當地，展開疫情處
置督導和流行病學調查工作。通稿指疫情當地已按照要求啟動應急響應機制，對病死野豬採取無
害化處理、消毒等處置措施，加強對當地野豬巡查，嚴格限制附近家豬放養，對周邊所有豬隻養
殖戶進行排查和全面消毒，並做好疫情評估等相關工作。（ｅｙ）
12/12/2019 11:25
【豬瘟來襲】陜西省佛坪縣有野豬感染非洲豬瘟死亡，屬國內首例
《經濟通通訊社１２日專訊》中國農業農村部公布，陜西省日前有９頭野豬死亡，其中位於
佛坪縣的３頭野豬被檢驗出含非洲豬瘟病毒，是中國首例已發現的野豬感染非洲豬瘟病毒個案。
農業農村部表示，中國國家林草局、陜西省農業農村廳即派出督導組前往當地，展開疫情處
置督導和流行病學調查工作。通稿指疫情當地已按照要求啟動應急響應機制，對病死野豬採取無
害化處理、消毒等處置措施，加強對當地野豬巡查，嚴格限制附近家豬放養，對周邊所有豬隻養
殖戶進行排查和全面消毒，並做好疫情評估等相關工作。（ｅｙ）
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