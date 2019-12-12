【人行操作】調查：１２月流動性料中性偏緊，雙降預期大幅降溫

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行１１月接連下調ＭＬＦ及逆回購利率，使市場重燃降

息預期，ＤＲ００７及隔夜Ｓｈｉｂｏｒ利率亦下行近２０ＢＰ。《新華社》近期特別調查了

２０位金融業內首席分析師和專家學者，結果顯示，有５０％的受訪專家認為１２月資金面偏緊

，有２５％的專家認為保持中性。

此外，有８５％的受訪專家認為人行在１２月繼續調降ＭＬＦ及ＯＭＯ利率的可能性一般或

非常小，僅１５％的專家認為兩項利率繼續調降的可能性較大。（ｗｌ）

