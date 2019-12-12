【世貿停擺】美國啟動後世貿時代，中國對外經貿形勢再添陰霾

《經濟通通訊社記者楊英傑１２日報道》世界貿易組織（ＷＴＯ）上訴機構的兩名法官，於

周三（１１日）屆滿退任，但因美國在這兩年來一直阻止法官任命，目前世貿只剩下一名法官在

任，低於法定要求，意味著運作徹底停擺，不能再就各項貿易糾紛作仲裁，若情況持續，世貿恐

將迎來「滅頂之災」。

中國在貿易戰爆發後，已不下數百次呼籲各國應抵制單邊主義，反倒是美國高呼要製造業回

流本土，外界笑稱兩國「拿錯了劇本」。事實上，中國想保護的並非多邊主義，而是目前對中方

有利的遊戲規則，因為世貿若被倒逼改革，又或是被「砍掉重練」，對中國都絕非好事。



＊發展中國家被指坐順風車，觸發反全球化浪潮＊



世貿上訴機構過往由７名法官組成，任何一個貿易爭端案件都需要至少３名法官審理，而隨

著一名美籍法官及一名印度籍法官正式卸任，目前僅剩一名中國籍法官趙宏在任，無法處理任何

案件，世貿總幹事遺憾宣布，上訴機構正式停擺。世貿「最高法院」失靈，令世貿淪為「無牙老

虎」。

各國對上訴機構停擺不意外，因為自美國總統特朗普上任以來，美國一直拒絕所有法官提名

，令在任法官數目愈來愈少，上訴機構面對大量的擠壓案件，早已分身不暇，機構停擺只不過是

必然結果。值得留意的是，世貿如今名存實亡，並不全是特朗普或美國共和黨的功勞，民主黨奧

巴馬政府否決世貿上訴機構２名法官任命，更曾繞過世貿架構策劃了跨太平洋夥伴全面進展協定

（ＴＰＰ），開創了阻撓世貿運作的先河。

美國對世貿的不滿頗多，但外界普遍認為，美國下決心對抗世貿的重要原因之一還是來自中

國。中國於２００１年１２月加入世貿後經濟騰飛，開啟黃金時代，但一直被批評沒有遵守入世

前所作出的承諾，包括開放市場、減少國企市場份額、減少出口補貼等，中國則堅稱自己已經全

面遵守承諾。

世貿上訴機構只能就各項貿易糾紛個案作處理，最多也只能在懲罰性關稅上作文章，不鼓勵

某國擅自對他國實施報復措施，美國認為這是世貿偏幫發展中國家的表現。例如在今年７月，上

訴機構裁定美國違反世貿規定，對中國實施報復性關稅，批准中國制裁美國，有上訴機構法官提

出匿名抗議，質疑裁決「不合邏輯」。



＊美國密密斟地區貿易協定，中方效法卻撞板＊



外界認為，世貿的生死已掌握在美國手上，上訴機構停擺的局面無法在短時間內解決，未來

國際貿易形勢大概只有兩種走向。

其一是世界將走向「春秋戰國時代」，各國私下結盟簽訂各項貿易協議，由一兩個大國作主

導地位，協議國在較小範圍內進行高度自由跨國貿易，這種貿易聯盟最早可追溯自美國主導的

ＴＰＰ，但該協議已被特朗普政府叫停，取而代之的是更小範圍的貿易聯盟，例如北美自由貿易

協議及日美貿易協議等等。至於不被大國信任的其他經濟體，會遭受「叢林法則」的打擊，例如

美國擬重新對巴西和阿根廷鋼鋁產品加徵關稅，而中國作為被孤立的主角，自然亦沒有參與的份

。

中國亦有作出類似的努力，本來準備在明年與亞太１５國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定

》（ＲＣＥＰ），但是人口大國印度出於保護本國產業的考慮，已宣布退出，而日本則表示，若

無印度參與，日方也不會考慮簽署。其他經濟大國不與中國結盟，最大原因是不承認中國屬市場

經濟體，擔心若中方繼續進行貿易保護政策，最終會令協議中其他國家利益受損。

另一個走向，是世貿其他成員國在美國威脅下同意機構改革，新改革的世貿將會有效制裁發

展中國家進行的各類不公平貿易行為，日本、歐盟和美國立場相近，均同意提高世貿透明度及重

新認定發展中國家身分，亦傾向要求中國在推行對等貿易方面承擔更多義務，不過新方案毫無疑

問將在很多方面對中國不利。

中國商務部新聞發言人高峰日前稱，針對上訴機構可能停擺的情況，中方正在研究應對方案

；中國外交部發言人華春瑩則表示，美方持續阻撓上訴機構遴選，令上訴機構這顆「明珠」陷入

黑暗，但各方維護多邊貿易體制的努力不會止步。

