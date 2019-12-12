【ＦＯＣＵＳ】鮑叔釋擴大買債信號，「弱美元」明年不期而至？

【ＦＯＣＵＳ】聯儲局（ＦＥＤ）周三（１１日）結束今年最後一次議息，一如預期維持聯

邦基金利率目標區間１﹒５％－１﹒７５％不變；會後聲明並刪除經濟前景不確定性的措辭，暗

示２０２０年利率政策將按兵不動。

聯儲取態四平八穩，主席鮑叔有關「除非看到通脹明顯上升，才會考慮加息」的言論更被解

讀為略偏「鴿派」，從美股到港股續歌舞昇平。不過，今次恐被忽視的一個重要信號，乃是鮑叔

放風指聯儲或在必要時擴大買債計劃至附息債券，或意味其逐漸卸下「絕對不是量化寬鬆」的面

紗，而續向ＱＥ４邁進。ＱＥ４似其勢難擋，需留意侵侵心心念念的「弱美元」明年會否不期而

至。



＊回購市場仍缺水，年底恐再失控＊



今次維持利率不變的決定，罕有獲１０名投票委員一致贊成，為５月議息會議以來首次。局

方前瞻性指引最新刪除有關經濟前景仍然存在「不確定性」的措辭，暗示２０２０年利率政策按

兵不動。

經歷去年４次加息、今年３次減息的「踩剎車」和「加油門」，美國經濟已錄得創紀錄的連

續第１１年擴張；在儲局「勞動力市場依然強勁」、「經濟活動以溫和速度增長」的描述下，明

年看起來仍將平穩駕駛，不過，回購市場似乎對此並不買帳。

就在周三，紐約聯儲再向回購市場注入４２０億美元的流動性，而隔夜回購利率最新報

１﹒７５％，仍看齊聯邦基金利率區間範圍頂部，加上９月一度飆升至１０％的往績，令市場人

士擔心臨近年底，聯儲隨時失去對利率穩定的掌控力。



＊增購附息債券，ＱＥ４大勢難擋＊



瑞信就警告，資金市場低估了年底再陷入動盪的風險，聯儲可能會被逼開始新一輪量化寬鬆

以放鬆限制。巧合的是，鮑叔同日就放風指，聯儲或在必要時擴大買債計劃至附息債券，或意味

其逐漸卸下「絕對不是量化寬鬆」的面紗，而續向ＱＥ４邁進。

目前，聯儲的資產購買計劃只限短期國庫券（ｔｒｅａｓｕｒｙ ｂｉｌｌｓ），若未來擴

至附息債券（ｃｏｕｐｏｎ－ｂｅａｒｉｎｇ ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ），意味市場上的主要交

易商可將手中的債券（不單是票據）出售給聯儲，無疑是一大福音。受此影響，美匯指數跌至５

個月低點，３個月與１０年期美債收益率利差續收窄。

自９月停止縮表至今，截至周三，聯儲的資產負債表已從３﹒８萬億美元迅速增至

４﹒０７萬億美元。隨著購買更多的票據、短期附息債券乃至長期國債，ＱＥ４已其勢難擋；加

上利率期貨顯示市場對未來減息的預期仍顯著強於聯儲的點陣圖，需留意侵侵心心念念的「弱美

元」明年會否不期而至。

