《法證攻防－林恩》國內１１月５Ｇ手機出貨量環比飆升１０３％

《法證攻防》根據中國信通院公布的國內手機市場運行分析報告，過去兩個月國內手機市場

總體出貨量維持在約３５００萬部左右，其中２０１９年１１月錄得５Ｇ手機出貨量５０７﹒４

萬部，是２０１９年１０月２４９﹒４萬部的兩倍多。２０１９年１－１１月，國內手機市場上

市５Ｇ新手機機型已有２４款。未來幾年５Ｇ手機或將陸續普及，手機製造商及供應鏈相關個股

受追捧。

小米集團（０１８１０）於１２月１０日發布首款５Ｇ手機ＲｅｄｍｉＫ３０５Ｇ，售價定

在１９９９元起，將於１月開售，成為目前市面上售價最低的雙模５Ｇ手機。市場憧憬親民的價

格可以有助小米率先搶佔中低端５Ｇ手機市場份額，改善小米手機業務的營收表現。小米星期三

股價飆升近８％，逼近１０元關口，創近５個月以來新高。

筆者於網上翻查以往手機由３Ｇ平台轉為４Ｇ的時間點，大約是２０１５年至２０１７年發

生，同期，手機設備股瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）股價均錄得高速增長

。受惠手機多鏡頭設計，舜宇光學股價２０１９年升幅約一倍，而相對鏡頭業務較少的瑞聲股價

目前全年升約４０％。半導體股中芯國際（００９８１）近日受到北水關注，股價暫連升６日，

創５２周新高。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

