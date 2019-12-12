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12/12/2019 08:38

《陶冬天下－陶冬》遠去的沃爾克，未抵的金融紀律

　　《陶冬天下》美國聯邦儲備局前主席沃爾克去世，巨人遠去了。筆者曾經見過沃爾克三次，
留下三個不同的印象。
　
　　第一次在１９８８年，跟隨一眾經濟學研究生拜會沃爾克，當天的談話內容已經記不清楚了
，唯一的深刻印象是他那超過兩米的身軀和不停噴出來的雪茄煙霧。第二次在２００４年，伴隨
曾經當他副手的瑞信全球首席經濟學家去探訪，閉門談話就沒有諸多忌諱，沃爾克對格林斯潘過
度寬鬆的利率政策頗有微言，事後證明他是正確的。第三次在２０１２年在客戶會議上與他對談
，他暢談銀行監管，強調根治大銀行金融風險的核心是剝離風險極高的自營交易，「大，也可以
倒」。銀行創新給全世界市場帶來了一場浩劫，並觸發金融危機，沃爾克力倡歷史上最嚴厲的金
融監管。
　
　　保羅－沃爾克，在美國金融史上是一位傳奇人物，他經歷了六代王朝（三任民主黨總統、三
任共和黨總統）、三大危機。此公永遠是不討好的人物，推出「千夫指」的痛苦政策，歷史卻證
明他作出了正確的抉擇，為經濟的長治久安和長期繁榮奠定基礎。如同堂吉柯德挑戰龐大的風車
，沃爾克挑戰的是金融業龐大的帝國和以萬億計算的利益。
　
　　沃爾克職業生涯的第一個高光，乃是美元脫離金本位。當時他在美國財政部任技術官僚，一
手操辦了與歐洲各國的談判。六十年代後期，美國貨幣發行失控，世界對美元失去信心，黃金大
量流出，美國面臨經濟衰退或金本位崩塌的兩難。擔任財政部副部長的沃爾克親手關閉了黃金兌
換窗口，結束了布雷頓森林體系的貨幣秩序，將現代資本主義送入自由匯率時代。
　
　　第二個高光時刻，是他一口氣將美元利率拉到歷史新高。第二次石油危機，令美國陷入了深
深的滯漲，通貨膨脹飆升的同時千萬工人失業，傳統的凱恩斯理論失去了管制經濟的魔力。沃爾
克出任聯儲主席後，很快放棄了利率目標管理理念，由市場預期主導資金利率水平，聯儲基金政
策利率被迅速上調到２０％。美國經濟陷入衰退，將他推上聯儲一哥寶座的卡特因此失去了連任
總統的機會，但是通貨膨脹卻如沃爾克承諾迅速回落到３％以下。
　
　　沃爾克職業生涯的第三個高光，是沃爾克法例。華爾街的金融創新和瘋狂槓桿，在２００８
年觸發了一場罕見的全球金融危機。在繁榮和投機時期已經被遺忘的沃爾克再次被請出山，主持
銀行業改革。沃爾克禁止接受國家儲蓄擔保的銀行涉足自營交易，這條原則成為銀行改革法（法
蘭克－多德法案）的核心。長達千頁嚴苛繁瑣的銀行改革法，卻被修改得支離破碎，最後無疾而
終。恐怕這也是沃爾克成功的監管生涯中的一件憾事。
　
　　巨人離去了，留下了一句話在身後，「除了發明ＡＴＭ機之外，銀行創新沒有幹過有益的事
情」。筆者不完全贊同此論，但是歷史數據似乎站在他那邊。在金融創新和監管創新之間，銀行
永遠跑在前面，因為銀行有更大的利益誘惑，許多時候當事人又無需承擔嚴重後果。金融創新玩
出大禍來之後，最終買單的無一例外是政府，是普通納稅者。歷史仍在重複著。《陶冬》
　
＊　本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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