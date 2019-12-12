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12/12/2019 07:53

【企業盈警】信和酒店（０１２２１）料中期盈利遠低於去年同期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》信和酒店（０１２２１）發盈警，預期截至本月底止中期盈利
將遠低於去年同期所錄約９６８６萬元純利。
　　純利下跌主因根據截至１１月底止５個月純利比去年同期下降約９４％，期內業務表現於充
滿挑戰的營商環境中受影響，因應市場狀況已實行一系列措施以減低影響，包括推出具吸引力計
劃及優惠以增加收入，同時減少變動成本及經常開支，而該５個月現金狀況強健，整體財務狀況
依然穩健。
　　該集團預期於明年２月底前公布業績。（ｗｈ）

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