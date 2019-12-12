《日入而息》中央撐澳門擬建證交所，港息維持不變，觀望英大選

《今天重點》﹡路透表示習近平下周將宣布在澳門設立人民幣計價證券交易所

﹡金管局表示美聯儲維持利率不變符市場預期，港匯平穩；匯豐維持最優惠利

率於５厘不變；經絡料明年Ｐ難再減，經濟轉弱銀行按揭業務趨審慎

﹡惠譽表示社會動盪尚未損害香港國際金融中心的地位；香港銀行評級對中國

大陸敞口保持敏感



《即日市況》﹡騰訊及濠賭股走強，港股收２６９９４揚３４８點，二萬七得而復失



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒３％，旅遊、粵港澳板塊尾盤抽高



《美元匯價》﹡英大選結果如正路，鎊匯或借好消息出倉；歐元最新報１﹒１１２８╱

３０，日圓最新報１０８﹒６６╱７０



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）繆錦誠辭任公司秘書，傅溢鴻接任

﹡ＣＷＴ（００５２１）售倫敦寫字樓物業，料收益３９５１萬元

﹡ＷｅＬａｂ完成逾１２億元Ｃ輪融資，阿里巴巴創業者基金追投

﹡大洋環球（０８４７６）再遞申請轉主版上市

﹡康寧傑瑞（０９９６６）預計首隻藥最快可在明年底獲上市許可

﹡中軟國際（００３５４）與華為及重慶經信委合作構建人工智能創新中心

﹡心動（０２４００）在國內及海外發展空間大，期待與字節跳動合作

﹡平安壹帳通將美國ＩＰＯ規模削減近半至不逾２﹒６億美元

﹡辰林教育（０１５９３）公開超購７３％，一手中籤１００％

﹡索信達（０３６８０）超購逾１４倍，一手中籤率六成

﹡安誼金融與瑞安合作開展運用區塊鏈科技的供應鏈金融解決方案

﹡東方教育（００６６７）委任肖國慶為副主席

﹡基石藥業（０２６１６）將在澳洲開展治療腫瘤免疫調節劑臨床試驗

﹡華興資本（０１９１１）與日本藍天銀行達成長期戰略合作

﹡匯隆控股（０８０２１）出售小牛金服，因財務表現未達預期

﹡標準資源（０００９１）要約截止獲逾２１％股權接納，盤繼彪獲任主席

﹡錦州銀行（００４１６）Ａ股上市輔導遭券商叫停，因管理層及業績有較大

變化

﹡薈萃國際（０８０４１）擬與區塊鏈技術公司戰略合作

﹡港鐵（０００６６）委任劉天成為公司常務總監－車務及中國內地業務

﹡中國生物製藥（０１１７７）抗凝血藥獲國家藥監局頒發藥品註冊批件

﹡證監會表示中植資本國際（０８２９５）股權高度集中

﹡新灃集團（０１２２３）已完成收購國際運動品牌ＳＫＩＮＳ

﹡中民築友智造科技（００７２６）將更改中文簡稱為「築友智造科技」

﹡中國創新投資（０１２１７）向心及龔青再向台北地檢署提出解除出境限制

呈請

﹡億勝生物科技（０１０６１）乾眼症藥品開始向首名患者進行第二階段三期

試驗



《國企紅籌》﹡國壽（０２６２８）首１１月累計原保險保費收入升５﹒７％至５４１３億

元人民幣

﹡新華保險（０１３３６）首１１個月累計原保險保費收入按年升１２％

﹡中國光大水務（０１８５７）旗下全資附屬公司進行自願清盤

﹡中國民航信息網絡（００６９６）訂１４項分包協議，涉１６００萬元

﹡中信國際電訊（０１８８３）蔡大為獲委任為新行政總裁

﹡天津港發展（０３３８２）附屬訂設備採購合同，涉５９６萬元人民幣



《中國要聞》﹡深圳取消商務公寓「只租不售」，業內指影響微乎其微

﹡廣州表示爭取盡快出台實施共有產權住房政策

﹡內地促「互聯網＋社會服務」發展，布局數字基礎設施

﹡日本ＭＵＪＩ不敵中國「無印」侵權案終審敗訴

﹡胡潤品牌榜表示貴州茅台再奪冠，中華天貓位列第二第三

﹡發改委表示改善節假日旅遊出行環境，促進旅遊消費

﹡人行科技司表示互金協會加快推出金融ＡＰＰ備案註冊制

﹡人行連續１７天停逆回購，今續零投放零回籠；人行重申：謹防機構冒用央

行名義發行法定數字貨幣；三季度末金融業機構總資產同比增長８﹒１％

﹡深港澳金融科技聯盟成立，擬統一三地人才標準

﹡美農業部表示中國買家訂購５８﹒５萬噸美國大豆

﹡商務部表示中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通；研究ＷＴＯ上訴機構癱瘓

期間臨時方案

﹡４萬噸中央儲備豬肉今投放，品種增加且均為國外進口

﹡陜西省佛坪縣有野豬感染非洲豬瘟死亡，屬國內首例

﹡水利部表示南水北調工程累計調水量近３００億立方米

﹡北京推２６條舉措推進文化和旅遊深度融合發展

﹡北大方正旗下中國高科四分一持股被司法凍結

﹡外交部表示西方某些人「逢中必反」是種病，也很危險

﹡天物集團實施債務重組方案，成首家離岸債券違約國企

﹡惠譽預計２０２０年內地樓市銷售面積與今年持平

﹡調查指１２月流動性料中性偏緊，雙降預期大幅降溫



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％，報１１８３６﹒４２點

﹡最新民調指蔡英文支持度逾半，韓國瑜僅獲１５％支持



《其他消息》﹡屯門青山灣段地皮明天招標，估值約２９﹒１億元

﹡若港航被迫裁員，國泰航空願意聘用部分飛行員

﹡港航遭愛爾蘭飛機租賃公司入稟追討２﹒６９億元欠款

﹡中原按揭料明年按息平穩，介乎２﹒４至２﹒５厘水平

﹡金管局表示美聯儲維持利率不變符市場預期，港匯平穩

﹡匯豐維持最優惠利率於５厘不變

﹡經絡料明年Ｐ難再減，經濟轉弱銀行按揭業務趨審慎

﹡深股通額度全日用逾３３億元，陸股通續第２１日淨流入；滬股通額度全日

用４５﹒７億元，陸股通淨流入逾６５億

﹡惠譽表示社會動盪尚未損害香港國際金融中心的地位；香港銀行評級對中國

大陸敞口保持敏感

﹡前藍軍洪慶淋遭台當局調查，涉安排中國統戰官員訪台

﹡路透表示習近平下周將宣布在澳門設立人民幣計價證券交易所

﹡保泰人壽表示歡迎更多虛擬保險公司進入市場

﹡仲量聯行料明年住宅樓價及商鋪租金最多跌兩成；暫未見負資產宗數急增，

政府應減辣增交投



《修例風暴》﹡多個公務員團體去信財委會，反對將警員加薪分拆處理

﹡監警會前委員表示國際專家組退出，並不突然

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