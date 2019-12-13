《窩輪匯智－劉嘉輝》是「敵」亦是「友」的時間值（一）

《窩輪匯智》投資者憧憬中美達成貿易談判，英國大選順利結束及中央經濟工作會議閉幕，

一時間市場的不明朗消息好像一掃而空，彷彿「一天都光晒」，恆指一周升幅過千點，成功回補

１１月８日的下跌裂口。

短短三個交易日內急升逾千點，要數最具爆炸力的窩輪產品，是一些輕微價外的短期證，突

然由仙輪急升，動輒數倍可謂「閒閒地」。究竟何解這些本身不值一毛的輪證產品，突然變得灸

手可熱的寵兒？

那就要先了解一下窩輪的組成結構。眾所周知，窩輪是一種由期權衍生出來的投資工具，其

價格很大程度受價外╱價內程度、時間值以及引伸幅等因素影響。先不論說時間值及引伸波幅的

變化，假設持有窩輪至到期結算，相關資產價格由價外變為價內的話，便有產生內在值，即資產

價格與正股之間的差距。不過假若到期時未能變為價內的話，結算值便會為零，投資者有可能會

損失全部本金。因此，投資者在到期前買入一隻窩輪，其實是買入到期時有「內在值」的機會，

投資者付出的「輪價」便是用來換取這個權利的代價。而隨時間消逝，無論相關資產在價外還是

價內，這個權利的價值亦會因而減少，這便是我們說的「時間值」。

聽起來似簡單，但經常有投資者問，為何總是時間值的損耗「時多時少」？為何總是短期價

外證才有爆炸升勢？

其實時間值損耗與到期日並不是直線的關係，而是一個向下「拋物線」軌跡運行，即當產品

愈接近到期日，其時間值的損耗將會加快，最終在到期時跌至「零」。因此，臨到期的產品若能

突然由價外變成深入價內，便能帶動輪價急升。

很複雜？如何減少時間值的風險甚至將它化「敵」為「友」？下周再談。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時

諮詢專業建議。

