《投資觀點－施宏毅》區塊鏈１０１：壟斷全球百業的能耐

《投資觀點》說到區塊鏈（Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ），大家都會想到風靡一時的比特幣

（Ｂｉｔｃｏｉｎ），甚至會認為它們是一樣的。其實，比特幣只是區塊鏈技術的雛型，只運用

了當中部分的技術；很多別具慧眼的投資者更認為，這項技術未來會顛覆全球，成為一項改變人

類的科技；那麼，區塊鏈究竟是甚麼呢？

簡單來說，區塊鏈技術就如一本全民都可參與的大型電子記帳簿，主要依賴複雜高端的密碼

學進行資料加密，並透過巧妙的數學分散演算法，做到在不需要第三方介入的前題下，讓所有持

份者達成共識，並完成資料傳輸及儲存的功能。要感受區塊鏈的威力，必需了解以下三個區塊鏈

主要的特性。

第一，去中心化。區塊鏈技術容許資料分別儲存於用家各自的雲端上，而當中每個節點都可

自行進行認證、運算、傳遞的功能，讓參與者不需依賴額外的管理機構或硬體設備，也能做到共

享資訊的目的。

第二，資訊透明度高卻非常安全。區塊鏈的運算數據是開放給所有參與者，任何人都可透過

公開的介面及平台，查閱所有區塊鏈內的數據及交易；同時，其運算是基於所有參與者共同的協

議及規範，例如比特幣是採用「哈希演算法」；這樣，能有效令所有獨立節點也能在共享系統內

，進行安全的認證及數據交換，不受人為干預。

第三，不可竄改性。在共享的系統內，每一筆被認證後的資料一旦被寫入區塊後，便不能作

出任何改動。這是因系統內所有資料傳輸均以一對一的函數互相印證，這種函數極容易認證卻極

難被破解，而每一個區塊得出的數值，均會被連接進下一個區塊中，一環扣一環，令區塊鏈之間

的資料受到每位用家的互相保障。

那麼，為何這項技術有著壟斷全球百業的能力？

區塊鏈技術的資料傳輸並不局限於「數字」，也能承載「文字」，令這項技術能做到貨運追

蹤、智慧合約的功能，大大增加了企業的靈活性及減低了其成本。簡單來說，企業與企業之間的

運作總會牽涉上、中、下游的協同互動關係，參與者例如生產商、物流、批發商、零售商、終端

用家等；而成熟的區塊鏈技術便能把每一位持份者連結起來，並能安全地共享所有資訊，大大增

加了企業的成本效益。

更進一步而言，區塊鏈技術能應用至整個、甚至多個行業板塊上。

以醫療體系及保險業為例，一位病人的整個求醫及保險索償過程，均能以區塊鏈技術無縫接

軌；求醫過程中，牽涉了病歷覆核、病症疹斷、用藥療程、癒後復康等元素；而保險索償過程中

，又牽涉了申請批核、專業人士認證、安排賠償金等程序；當中的數據均需要高度的隱私，而區

塊鏈技術的不可竄改性便能保護所有持份者的資料，同時又兼容了安全性及開放性；甚至能設定

權限，令部分資料只能讓部分人士讀取，大大提高整個行業的效率。

科技日新月異，進步的速度更是一日千里，區塊鏈未來更被期許與人工智能、深度學習的技

術互相融合，並發展出更具效率的技術；然而，科技的發展往往是一把雙刃劍，究竟未來會是人

類利用科技，抑或是科技利用人類，便看人類的選擇了。

《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

