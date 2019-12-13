《環球趨勢－黃耀宗》明年上半年環球投資市況展望：第一部分

《環球趨勢》受累多國持續的政局緊張關係，環球經濟已放緩至增長與衰退岌岌可危的邊緣

。隨著中美關係有望回暖、多國推出財策措施、主要央行持續實行寬鬆貨幣政策及重新「擴表」

等，令市場憧憬環球經濟有望走出谷底。從而，股市於年底已出現一輪價值型抄底浪潮。惟我們

認為環球經濟將呈「Ｌ」形底部走勢，經濟數據短時間內難以出現大幅回升的情況。



＊央行擴表及多國財策以支撐經濟，恐慌性拋售或會出現＊



聯儲局在２０２０年６月前將保持「擴表」進程，我們相信金融市場在未來半年仍會具有充

足的流動性，支持資產價格，股市將以大型反覆走勢為主。環球主要風險，其一是股市估值偏高

，若經濟未能如市場憧憬般見底回升或出現意料不到之事，料會引發恐慌性拋售。另一方面，央

行審時度勢的能力亦非常重要，否則「放水」反增加滯漲風險。整體而言，預料未來兩季，在流

動性充足下，環球股市將現高單位數回報，資金將在成熟與新興股市交替游走。持有核心主題，

並對板塊╱風格投資輪動較為可取。



美股－還看大選候選人及政綱。



美股藉一系列憧憬的短線亢奮氣氛，將估值推至近年高位。惟盈利增長、消費及商業信心卻

現背馳，未來需留意美國金融流動性情況及盈利能否繼續支持股市。２０２０年為「人口普查年

」，或推升就業市場需求，工資存上升壓力。因此，相信聯儲局暫時難以放鴿，幸好近期亮麗的

經濟數據為聯儲局提供「保持耐性」的空間；料聯儲局第二季才因應經濟情況重新進行利率決策

行動。但是，水能載舟亦能覆舟，明年美國最大風險之一便是政治風險，例如︰特朗普會否連任

？各參選人政綱對行業影響？留意３月初相關消息會否令市場增添波動。

《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

