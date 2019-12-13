【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１３日專訊》東方海外（００３１６）日前公布派特別股息每股１﹒６美元

，相當於１２﹒４８港元，股份連日升上至今累升約１７％，今日午收５５﹒４５元創出逾一年

高位。該股將於下周四（１９日）除息，明年２月３日派發。

另外，停牌逾五年的旭光（０００６７）計劃重新上市，建議明年１月底開始買賣。旭光重

組計劃中，建議股份４０合１後一供一，供股明年１月１３日除權，合股則於翌日生效。

上市公司每當供股集資、派送紅股、權證、派息等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期

及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加以

留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

首創置業（０２８６８） 十供五， １７╱１２ １９╱１２－２３╱１２ ２３╱１

供股價１﹒８７元

金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

旭光 （０００６７） 合併後一供一，１３╱１ １５╱１－ ３１╱１

供股價２４仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：以各公司最新公布為準

