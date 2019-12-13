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即市新聞

13/12/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》東方海外（００３１６）日前公布派特別股息每股１﹒６美元
，相當於１２﹒４８港元，股份連日升上至今累升約１７％，今日午收５５﹒４５元創出逾一年
高位。該股將於下周四（１９日）除息，明年２月３日派發。
　　另外，停牌逾五年的旭光（０００６７）計劃重新上市，建議明年１月底開始買賣。旭光重
組計劃中，建議股份４０合１後一供一，供股明年１月１３日除權，合股則於翌日生效。
　　上市公司每當供股集資、派送紅股、權證、派息等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期
及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加以
留意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
首創置業（０２８６８）　十供五，　　　１７╱１２　１９╱１２－２３╱１２　２３╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１﹒８７元
金粵控股（０００７０）　五供九，　　　２３╱１２　３０╱１２－３╱１　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
中汽內飾（０００４８）　五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
匯銀智慧（０１２８０）　二十合一　　　　７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　二十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中置投資（００７３６）　四十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－
融太集團（０１１７２）　二供一，　　　　８╱１　　　１０╱１－１６╱１　　１４╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１１仙
國聯通信（０８０６０）　十合一　　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　合併後一供四，　９╱１　　　１３╱１－１５╱１　　１２╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價４８﹒３仙
旭光　　（０００６７）　合併後一供一，１３╱１　　　１５╱１－　　　　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價２４仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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