《專家之言－麥嘉嘉》丘鈦科技股價累升１倍，只宜待調整收集

《專家之言》美國聯儲局公開市場委員會結束一連兩日議息會議，一致決定維持利率不變，

聯邦基金利率目標區間保持在１﹒５至１﹒７５厘，合乎市場預期。聯儲局表示，目前的貨幣政

策立場對維持美國經濟擴張、通脹及就業目標是恰當，並將繼續關注最新數據，包括全球形勢及

遲滯的通脹壓力。

另外，會後聲明放棄之前指前景仍存在不明朗的措辭，重申就業增長穩定，通脹低於目標。

聯儲局會後發表的利率點陣圖顯示，明年不會加息，２０２１年只會加息一次。筆者認為近期美

國經濟靠穩，加上明年美國大選年，料美國聯儲局利率政偏中性，以避免市場認為聯儲局傾向任

何政黨。此外，投資者仍關注中美貿易談判進展。聯儲局主席鮑威爾表示，如果中國關稅政策的

不明朗因素消除，將有利美國經濟。



＊內地全面５Ｇ換機潮明年出現＊



中國信通院數據顯示，２０１９年１１月，中國國內手機市場總體出貨量３４８４﹒２萬部

，按年下降１﹒５％；不過，５Ｇ手機１１月出貨５０７﹒４萬部，比１０月出貨２４９﹒４萬

部、９月的４９﹒７萬部、８月２１﹒９萬部，逐月翻倍成長。中國５Ｇ正式商用１１月１日才

開始，預估２０２０年才會迎來全面５Ｇ的換機潮。料５Ｇ換機高峰期將出現在２０２０至

２０２３年。行業進入高速增長期，會拉動行業參予者盈利改善。

丘鈦科技（０１４７８）發盈喜，預期截至本月底止年度純利介乎５億元人民幣至５﹒２億

元，比去年度純利約１４４０萬元升約３７﹒２２至３５﹒１１倍。預期純利上升主因攝像頭模

組銷量明顯增長，並且產品結構於今年下半年明顯改善，其毛利率較去年明顯提升。此外，該集

團指，雖然指紋識別模組銷量微跌，但產品結構改善明顯，其毛利率較去年明顯提升，而且生產

自動化升級改造漸見成效，人工成本較去年明顯優化，加上聯營公司新鉅科技於今年首１１個月

經營情況明顯改善並錄得盈利所致，但人民幣兌美元匯率受貿易糾紛等影響於今年波動劇烈，影

響經營利潤。



＊丘鈦科技技術含量遠低於瑞聲＊



年內，丘鈦積極投入新技術、新廠房及自動化設備，於中國擴大產能，昆山三期廠房量產；

印度首期廠房投產。配合行業周期，集團明年業績料改善。不過，估值而言，同業瑞聲科技

（０２０１８）預期市盈率３１﹒５倍，而丘鈦科技預期市盈率已３１倍，股價追落後折讓水平

較同業大幅收窄。瑞聲第３季毛利率２９﹒６％，按年跌７﹒５個百分點，按季升４﹒６個百分

點。丘鈦科技至６月底止，集團毛利率雖然按年升７個百分點，但毛利率仍處於非常低的

８﹒２％，丘鈦技術含量遠低於瑞聲，加上股價由８月低位６﹒０５元已累升逾１倍，建議宜候

調整收集。《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。

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