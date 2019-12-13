【嚟緊炒Ｄ乜】同程藝龍業務旺季盈利續看俏，短炒上望１３﹒６元

《嚟緊炒Ｄ乜》同程藝龍（００７８０）於１１月底公布２０１９年第三季業績後，股價一

度上揚高見１３﹒４元，但現已逐步回落至公布業績前後的水平。中國網上旅遊產品及服務業快

將踏入旺季，投資者值得重新吸納同程藝龍。

同程藝龍是國內主要網上旅行服務平台，２０１９第三季業績改善，收入按年增長

２２﹒３％至２０﹒６億元（人民幣．下同），期內股東應佔溢利增長高達３７２％至２﹒９億

元。單季盈利與上半年總計約３億元相若。由於該公司以股份支付的酬金，及其他非經常項目的

影響已計入銷售成本及開支項目內，故另行提供經調整溢利，以便恰當地反映經營表現。該公司

第三季經調整溢利增加３３﹒２％至４﹒２億元，經調整淨利潤率由去年同期的１８﹒７％增加

至２０﹒３％。經調整溢利經以股份支付的酬金、收購所得無形資產攤銷和上市開支等非經常項

目調整。



＊交通票務為主要收入＊



同程藝龍收入來自住宿預訂服務、交通票務服務及其他。２０１９年第三季，交通票務服務

為同程藝龍最主要的收入來源，但該業務只增長１﹒６％，佔總收入的比例由６６﹒５％下跌至

５５﹒３％。中國鐵路自行推出網上票務服務，不利同程藝龍的交通票務服務。集團２０１９年

第三季收入的主要增長動力來自住宿預訂服務。住宿預訂服務收入增長３４﹒５％，佔總收入的

比例由３０﹒６％上升至３３﹒６％，因為房間宿數的銷售增加。該公司的其他收入亦增長可觀

，總增幅達到３７１﹒５％。其他收入主要來自廣告服務、同程文化旅遊及配套增值用戶服務，

三類收入均錄得增長，其他收入佔總收入的比例由２﹒９％增加至１１﹒１％。該公司購買承擔

存貨風險的買斷產品的成本增加１３５％，銷售成本於是增加４２﹒５％，拖低毛利增長，毛利

率由去年同期的７１﹒６％下跌至６６﹒９％。

同程藝龍第三季的經營溢利卻大增２３２﹒２％至３﹒５億元，因為服務開發開支和行政開

支大減，足以抵銷銷售及營銷開支上升的影響，而且非經營業務的其他收入也大增。其他收入主

要為已收取的政府補貼。該公司所節省的服務開發開支和行政開支，以以股份支付的酬金為主。



＊今年毛利率逐季下跌＊



今年以來，同程藝龍業績表現表面上理想，但業務受到同業競爭影響，盈利能力下跌，卻是

不爭的事實。該公司２０１８年的毛利率為６９﹒５％，今年方面，除了第一季的毛利率高達

７２﹒１％外，第二季和第三季分別只有６４﹒７％及６６﹒９％，表現一直較去年全年度數字

遜色。該公司正盡力爭取收入以彌補盈利能力下跌的影響。

同程藝龍爭取收入的策略是擴大用戶數目。從該公司所公布的平均月活躍用戶和平均月付費

用戶所見，該公司的策略奏效。該公司的平均月活躍用戶（一個月內至少進入平台一次的用戶）

由去年同期的２﹒０６億人增加１３﹒４％至２﹒３４億人。平均月付費用戶（一個月內至少於

平台消費一次的用戶）由去年同期的２２６０萬人增加３１﹒９％至２９８０萬人。



＊與股東騰訊業務合作＊



同程藝龍同時積極提高經營效率。剔除以股份支付的酬金費用後，集團截至２０１９年９月

底止三個月的服務開發開支佔收入的比例、銷售及營銷開支佔收入的比例和行政開支佔收入的比

例，均較２０１８年同期有所下降。同程藝龍的銷售及管理費用減少，乃受惠於與騰訊

（００７００）密切的關係。騰訊是同程藝龍的主要股東之一，雙方建立了互利合作夥伴關係，

同程藝龍以低獲客成本從騰訊的微信平台獲得大量用戶，並且擴大了在中國非一線城市的覆蓋，

成功把握了在該等低線城市的業務機會。截至２０１９年９月底，該公司在中國非一線城市的註

冊用戶比例保持在約８５﹒５％。截至２０１９年９月底止三個月，該公司約６３﹒３％的新增

付費微信用戶來自三線或以下城市，較去年同期的５８﹒８％有所增加。

中國低線城市的網上旅遊滲透率偏低。隨著中國大力發展低線城市的交通基建，低線城市的

旅遊消費增長可望勝過一線城市，同程藝龍的業務長遠可受惠。

庚子年農曆新年為２０２０年１月底。預期中國的網上旅行服務業會提早在今年１２月進入

旺季。同程藝龍的平均月活躍用戶和平均月付費用戶一直增加，第四季的收入和盈利應該可以錄

得較佳增長。預計同程藝龍股價短期內可再次挑戰今年第四季的高位１３﹒６港元。

《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列同程藝龍（００７８０）近年業績：



項目╲年期 ２０１９中期 ２０１８全年 ２０１７全年 ２０１６全年

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收入 ３３﹒７４億 ５２﹒２６億 ２５﹒１８億 ２２﹒０５億

（＋６９﹒０％） （＋１﹒１倍） （＋１４﹒２％） （＋１﹒１倍）



毛利 ２３﹒１５億 ３６﹒５５億 １７﹒１０億 １１﹒７２億

（＋６１﹒６％） （＋１﹒１倍） （＋４６﹒７％） （＋２﹒０倍）



淨利 ２﹒９７億 ５﹒３０億 １﹒９６億 （２１﹒３９億）

（－５４﹒４％） （＋１﹒７倍） （虧轉盈） （虧損增）

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註：年結日１２月３１日，貨幣為人民幣



表列同程藝龍（００７８０）及部分同業股價表現：

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股份（編號） 今年以來（％） 第四季以來（％） 本月以來（％）

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同程藝龍（００７８０） －３﹒０ ＋０﹒７ －６﹒８

美團點評（０３６９０） ＋１２８﹒９ ＋２５﹒６ －２﹒６

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股指：

恆生指數 ＋６﹒６ ＋５﹒６ ＋４﹒６

國企指數 ＋６﹒６ ＋５﹒８ ＋４﹒８

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註：資料截至１２月１３日中午收市

