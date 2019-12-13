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即市新聞

13/12/2019 09:23

傳中美達成貿協，港股升５００點報２７４９４，破２５０天線

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普於推特上表示，美國「非常接近」與中國敲定
一項貿易協議，消息刺激隔晚美股造好，亞洲股市今早普遍高早，日經升５３８點，台北加權指
數升１３５點，港股方面亦高開５００點，並重返牛熊線（２５０天線，２７４６４點）。受到
貿易戰影響的濠賭股今日明顯反彈，金沙（０１９２８）高開４﹒９％並為開市表現最佳之藍籌
，而另一「風眼股」萬洲國際（００２８８）亦升４﹒１４％。恆生指數開報２７４９４點，升
５００點或升１﹒８５％，主板成交２９﹒３０億元。國企指數報１０８０４點，升１８９點或
升１﹒７９％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升２﹒４７％，報６０﹒０５元；港交所
（００３８８）升１﹒２８％，報２５３元；騰訊（００７００）升３﹒１５％，報３６０元；
中移動（００９４１）升１﹒９９％，報６１﹒５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒６９％，
報８１﹒１元。

　　十大升幅恆指成分股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　３９﹒５０元　　　升４﹒９１％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒５０元　　　升４﹒３７％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒３０元　　　升４﹒１４％
　　騰訊控股（００７００）　３６０﹒００元　　　升３﹒１５％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５５﹒８０元　　　升２﹒９５％

　　瑞聲科技（０２０１８）　　６７﹒４０元　　　升２﹒５９％
　　匯豐控股（００００５）　　６０﹒０５元　　　升２﹒４７％
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒７４元　　　升２﹒４７％
　　華潤置地（０１１０９）　　３８﹒００元　　　升２﹒４３％
　　舜宇光學（０２３８２）　１４２﹒４０元　　　升２﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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