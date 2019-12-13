傳中美達成貿協，港股升５００點報２７４９４，破２５０天線

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普於推特上表示，美國「非常接近」與中國敲定

一項貿易協議，消息刺激隔晚美股造好，亞洲股市今早普遍高早，日經升５３８點，台北加權指

數升１３５點，港股方面亦高開５００點，並重返牛熊線（２５０天線，２７４６４點）。受到

貿易戰影響的濠賭股今日明顯反彈，金沙（０１９２８）高開４﹒９％並為開市表現最佳之藍籌

，而另一「風眼股」萬洲國際（００２８８）亦升４﹒１４％。恆生指數開報２７４９４點，升

５００點或升１﹒８５％，主板成交２９﹒３０億元。國企指數報１０８０４點，升１８９點或

升１﹒７９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升２﹒４７％，報６０﹒０５元；港交所

（００３８８）升１﹒２８％，報２５３元；騰訊（００７００）升３﹒１５％，報３６０元；

中移動（００９４１）升１﹒９９％，報６１﹒５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒６９％，

報８１﹒１元。



十大升幅恆指成分股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３９﹒５０元 升４﹒９１％

中信股份（００２６７） １０﹒５０元 升４﹒３７％

萬洲國際（００２８８） ８﹒３０元 升４﹒１４％

騰訊控股（００７００） ３６０﹒００元 升３﹒１５％

銀河娛樂（０００２７） ５５﹒８０元 升２﹒９５％



瑞聲科技（０２０１８） ６７﹒４０元 升２﹒５９％

匯豐控股（００００５） ６０﹒０５元 升２﹒４７％

吉利汽車（００１７５） １５﹒７４元 升２﹒４７％

華潤置地（０１１０９） ３８﹒００元 升２﹒４３％

舜宇光學（０２３８２） １４２﹒４０元 升２﹒２３％

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（ｕｌ）

