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即市新聞

13/12/2019 16:43

《盤後部署》港股發力上望二萬八，還看特朗普周日會否暫緩新關稅

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普在推特上表示，美國「非常接近」與中國敲定
一項貿易協議。消息一出，環球股市立即造好，港股今早高開五百點，即重返牛熊分界線
（２７４６４點），貿易戰「風眼股」反彈，創科（００６６９）、瑞聲（０２０１８）見有追
捧；另外，市場續炒作澳門設立證交所之預期，濠賭股再升，銀娛（００２７）、金沙
（０１９２８）穩奪恆指成分股狀元及榜眼位置。最終恆指收報２７６８７點，升６９３點或升
２﹒５７％，以全日最高位收市，主板成交１１７１﹒４２億元升兩成九。國企指數報
１０８３８，升２２３點或升２﹒１０％。
　　內地Ａ股反彈，上證綜指收報２９６７點，升５１點或升１﹒７８％；深證重反萬點關口，
收報１０００４點，升１６８點或升１﹒７１％。
　
＊英鎊當旺金價受壓，儲局回購國庫券五千億美元＊

　　英國首相約翰遜所屬保守黨在大選中獲得壓倒性勝利，令到英國「脫歐」進程明朗化，英鎊
走勢先拔頭籌漲約２％，創下兩年半以來最大單日升幅。西太平洋銀行分析指，近年來英國的民
調較為準確，因此外匯市場對保守黨充滿信心，相信「脫歐」完成後，英鎊兌美元有機會上望至
１﹒３６位置。大選完成後，點票接近完成，保守黨在６５０個議席中暫奪得３６２個，成為單
一最大黨，由於英國明年１月「脫歐」有望，加上美國總統朗普表示與中美快將落實協議，令到
避險產品需求減少，金價出現明顯回吐，現貨金失守１４７０美元關口，現時低見１４６２美元
位置。
　　英國引發危機暫緩，而美國「年尾」資金緊張的問題亦有解決方法，美聯儲近日發布最新「
回購操作聲明」，表示在１２月１３日至１月１４日進行回購，如計算６００億元美元的國庫債
券回購，未來三十日將會有５０００億美元注入市場。但值得關注的是，加大了回購亦令美國負
債加劇，估計到了１月中旬時，美國資產負債表將從目前的４﹒０６６萬億美元升至歷史新高的
４﹒５萬億美元。早前瑞信分析指美國年尾或出現大規模資金缺口，美聯儲有機會啟動ＱＥ４（
第四輪量化寬鬆），因此對於美聯儲年尾釋放５０００億美元有多大效應，市場人士表示保留。
　
＊恆指若能升企穩二萬八關，下一目標２８７００＊

　　外地傳媒引述消息人士說話指，中美首輪貿易協議包括美國部分減少對華關稅措施，並暫緩
周日（１５日）對華新一輪徵稅措施。因此，港股後市關鍵，在於周日美國是否真正落實暫停新
一輪關稅，若如果，港股有望再度挑戰２８０００點關口。目前好友氣勢如虹，建議淡軍鳴金收
兵，假如恆指企穩二萬八關口，則有望再挑戰七月時的阻力位２８７００，現時距離仍有千點，
冀今年底前到達。（ｕｌ）

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