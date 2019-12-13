【決勝唐寧街】保守黨料取得３６８席，獲國會下議院大多數議席

《經濟通通訊社１３日專訊》據英國廣播公司在選舉投票結束後發布的民調顯示，據首相約

翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）領導的保守黨預計將贏得大選，並獲得下議院多數席位。

保守黨預計將贏得６５０個席位中的３６８席，科爾賓領導的工黨預計將料贏得１９１個席

位，自由民主黨則獲１３個席位，蘇格蘭民族黨獲５５個席位。

英國多個票站都已經開始點票工作，預料大部分選區的投票結果將於本港今日日間陸續公布

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