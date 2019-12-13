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13/12/2019 10:16

【決勝唐寧街】歐盟已為英國大選結果做好準備，料將授權展開談判

　　《經濟通通訊社１３日專訊》歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟為英國大選投票結果做好
準備，執委會預計歐盟領導人今日將獲授權，與英國就未來的貿易協議展開談判。
　　據最新民調顯示，英國首相約翰遜領導的保守黨將贏得議會大多數議席，歐洲外交人士亦指
，這意味著英國脫歐進程不會再延後。
　　瑞典首相勒文稱，從民調而言，英國大選結果意味著英國退歐將成為事實，但留給歐盟和英
國達成新關係協議的時間很短，僅有１１個月的時間。（ａｌ）

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