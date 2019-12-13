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13/12/2019 13:18

【決勝唐寧街】約翰遜英國大選獲勝，保守黨目前已獲過半國會席位

　　《經濟通通訊社１３日專訊》英國首相約翰遜在英國大選中取得壓倒性勝利，英國將踏上脫
歐之路。據英國廣播公司已開票的數據顯示，約翰遜帶領的保守黨已獲過半數國會席位，現已獲
３３７席，工黨獲２００席，自由民主黨獲８個席位，蘇格蘭民族黨獲４６個席位。
　　不過，點票依然未完成，尚有５１席的結果尚待公布。英鎊兌美元升幅維持，現升
２﹒３６％報１﹒３４７３。歐元兌美元升幅亦維持，現升０﹒４％報１﹒１１７２。（ａｌ）

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