【決勝唐寧街】約翰遜指能如期脫歐，匯豐料英倫銀行明年中減息

《經濟通通訊社１３日專訊》英國首相約翰遜發表勝利宣言，指今次大選結果是保守黨自
１９８０年獲得最大的勝利，目前最大的工作是讓英國能夠在下年限期前如期脫歐，以免發生二
次公投。
他又承諾，將會擴大國民保健服務，亦會令英國成功最綠色環保的國家，並不會令支持保守
黨的人民失望。
不過，匯豐銀行稱，英國脫歐依然存在不確定性，預計英倫銀行將在明年５月減息四分一厘
。（ａｌ）
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